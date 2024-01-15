Favbet Foundation передал десантникам ВСУ очередной пикап Nissan Navara. Фото
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной полноприводный пикап Nissan Navara. Автомобиль отправился на восточный фронт.
Об этом говорится в сообщении фонда.
В этот раз автомобиль получили бойцы отдельного аэромобильного батальона десантно-штурмовых войск Украины, работающих в городе Славянск Донецкой области.
Favbet Foundation передал десантникам ВСУ очередной пикап Nissan NavaraFavbet Foundation передал десантникам ВСУ очередной пикап Nissan Navara.
Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.
Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила 210 млн. грн.