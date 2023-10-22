Федоров об ударах Сил обороны: у оккупантов уже нет глубокого тыла на Запорожье

У российских оккупантов на захваченных территориях Запорожской области выдалась "взрывная" неделя. В результате у них больше нет "глубокого тыла".

Об этом рассказал городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона утром 22 октября. Он отметил, что неделя началась с ликвидации вражеской базы на аэродроме Бердянска, затем оккупанты получили "по зубам" в оккупированных Токмаке, дважды – в Мелитополе и вновь-таки в Бердянске.

"В каждом городе "глубокого тыла" было на этой неделе сверхгромко – и в Мелитополе, и в Бердянске, и в Геническе", – сказал он.

Федоров добавил, что Бердянск принес наибольшие потери врагу, поскольку там на аэродроме было уничтожено большое количество вертолетов оккупантов, которые как раз и были одной из наибольших угроз для наших военных на Запорожской линии фронта.

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"Вчера также взрывалось на территории временно оккупированного Бердянска и именно на территории аэродрома, поэтому там продолжается ликвидация врага. Но самое главное это то, что враг уже четко понимает, что нет у него глубокого тыла на временно оккупированной территории Запорожской области", – рассказал мэр Мелитополя.

Федоров добавил, что оккупанты ни одной ночи не спали спокойно благодаря точной работе ВСУ и Сил спецопераций, ракетам ATACMS и мелитопольским партизанам, и пообещал, что "продолжение следует".

Теперь, по его словам, оккупанты перемещают живую силу и тяжелую технику и рассредоточивают их.

Еще больше личного состава они начали размещать на Азовском побережье, на территории Геническа, Кирилловки и Приазовского, где захватчики обустроили самые крупные тренировочные базы. Одна из них расположена на территории между Бердянском и Мариуполем.

Кроме того, на этой неделе враг начал строить очередную линию обороны, рассказал Федоров.

"В порты Мариуполя и Бердянска враг начал привозить кораблями бетонные сооружения, очередные партии "зубов дракона", чтобы построить очередные оборонительные сооружения", – сказал он.

Такие линии оккупанты готовят между Бердянском и Маруполем, а также в направлении Полог и Токмака.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Бердянске под вечер 21 октября прогремел мощный взрыв в районе аэродрома, который несколько дней назад уже был атакован ракетами ATACMS.

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