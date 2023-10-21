В оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв: над городом поднялся столб черного дыма. Фото

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 21 октября прогремел взрыв. После него над городом виден столб черного дыма.

Об этом сообщают местные жители. По предварительным данным, взрыв прогремел в районе захваченного оккупантами аэродрома, который несколько дней назад уже был атакован ракетами ATACMS.

Согласно сообщениям в местных пабликах, мощный взрыв прогремел около 16 часов.

"Аэропорт, походу прилет, оттуда дым", "Громко.. но мы все рады", "ВСУ, ждем!", "Аэропорт бабах", "У меня стена упала", "У нас дом шатался что это было ?" – пишут местные жители в чатах.

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Они рассказывают, что мощный взрыв был слышен в разных районах Бердянска. А вот работы российской ПВО бердянцы так и не дождались.

"Только что был бум в городе и явно не ПВО. Таких, как ты, и твоих зверюшек, надеемся, разнесет", – отвечают бердянцы на комментарии местных коллаборантов и россиян.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, используемую для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Впоследствии в ССО раскрыли детали ударов: по данным украинских воинов, у врага минус 9 вертолетов, склад БК , система ПВО, а также потери личного состава убитыми и ранеными.

Позже стало известно, что крайне эффективные удары были нанесены с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.