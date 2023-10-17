'Наши договоренности с Байденом выполняются': Зеленский подтвердил применение Украины ракет ATACMS. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение вооруженными силами дальнобойных ракет Atacms на поле боя. Он отметил, что договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения. Зеленский подчеркнул, что "Атакамсы" себя хорошо показали.

"Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – "Атакамсы" себя показали", – заявил глава государства.

Президент также сообщил, что сегодня прошло заседание Ставки. На ней он заслушал руководителя ГУР Кирилла Буданова.

"Отвечаем на каждый риск, на каждую угрозу. Мощно отвечаем", – добавил Зеленский.

Также президент сообщил, что министр финансов Марченко проинформировал его о встречах и переговорах с руководителями международных финансовых институтов. Глава государства подчеркнул важное внимание Украине со стороны МВФ.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что уже необходимо решение Верховной Рады Украины для начала переговоров с Евросоюзом.

"Закон о политически значимых лицах – politically exposed persons – принят. Ожидаю текст закона на подпись. Задача наша неизменная – в этом году быть готовыми открыть переговоры по членству Украины в ЕС", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский сегодня провел итоговое совещание по работе Конгресса местных и региональных властей Украины в этом году. По его словам, это важная и результативная площадка прямой коммуникации с общинами и решение насущных вопросов, имеющихся в регионах, взаимодействия местных властей со всеми структурами центральной власти, с правительством, а также Верховной Радой.

"Я благодарен всем, кто активно работает в рамках Конгресса. В частности, относительно того, что касается возобновления и подготовки к зиме", – сказал Зеленский.

Также глава государства поблагодарил украинских воинов. Особо президент отметил 54-ю отдельную механизированную бригаду, 68-ю отдельную егерскую бригаду, 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду – это Лиманское направление. И Соледарское направление: 92-ю отдельную штурмовую бригаду и 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр".

"Благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает", – завершил свое обращение Владимир Зеденский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в ночь на 17 октября впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для поражения враждебных целей. С их помощью удалось нанести крайне эффективные удары по двум аэродромам, во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске, которые использовались оккупантами для концентрации боевой авиации.

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