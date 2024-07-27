Федоров показал работа Ratel Н, который может транспортировать сразу двух раненых: как он работает

В Украине разработали работу Ratel Н, предназначенного для эвакуации раненых с поля боя. Способность работа на дистанционном управлении перевозить более 400 кг нагрузки позволяет за один раз транспортировать нескольких человек, преимуществом также способность устройства двигаться по сложному рельефу и тихая работа, что позволяет оставаться незамеченным для врага.

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Многофункциональные работы Ratel Н уже запущены в серийное производство и используются на фронте. Подробности о технической новинке рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1, он предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких человек. Благодаря конструкции способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. А также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью", – отметил чиновник.

Он добавил, что украинских роботов Ratel можно использовать не только для эвакуации раненых. Они позволяют доставлять на позиции грузы, выполнять работу саперов, работать в качестве дронов-камикадзе. На них можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или установку для разминирования.

При этом каждый комплекс оснащен спутниковой связью, что позволяет оператору управлять им на "очень большой дистанции".

"Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство – военные используют его и дают положительный фидбек. Также хотите, чтобы ваша разработка вышла на рынок и помогала бойцам? Присоединяйтесь к Brave1. Кластер поможет испытать разработку, провести кодификацию по стандартам НАТО и привлечь инвестиции на развитие и масштабирование. Технологии – наш асимметричный ответ врагу. Чем больше их на фронте, тем меньше противников", – резюмировал Федоров.

Около месяца назад в сети было опубликовано видео, продемонстрировавшее некоторые возможности роботов Ratel.

Напомним, ранее стало известно, что Украина участвует в разработке новейшего турецкого истребителя 5 поколения. Речь идет о военном самолете KAAN. Но из соображений безопасности никакие детали пока не раскрывают, известно лишь о том, что украинские компании и разработчики принимают участие в разработке агрегатов самолетов.