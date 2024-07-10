Украина принимает участие в разработке новейшего турецкого истребителя 5 поколения: что известно

Украинские компании принимают участие в разработке новейшего турецкого истребителя пятого поколения KAAN. Но в целях безопасности никаких деталей пока не раскрывают.

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Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге "Украинско-турецкие отношения: сотрудничество, помощь, текущие и дальнейшие инициативы". По его словам, некоторые украинские компании и разработчики принимают участие в разработке агрегатов самолетов.

"В разработке перспективного истребителя пятого поколения KAAN помогают украинские предприятия. Часть разработчиков также принимает участие в разработке его составляющих. На сегодняшний день мы еще не раскрываем деталей с точки зрения безопасности", – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что это перспективное сотрудничество и после постановки на вооружение в ВС Турции этот истребитель может заинтересовать ВВС Украины. Кроме того, возможно, это станет предметом сотрудничества с тем, чтобы производить на территории Украины новые беспилотники. Их, мы надеемся, будет производить новый завод компании Baykar Makina", – сказал Боднар.

Посол Украины в Турции отметил, что сегодня две крупные турецкие компании: Baykar Makina, известная у нас производством "байракторов", и государственная компании TUSAŞ (TAI), закупают украинские двигатели реактивные и турбореактивные для использования на беспилотных аппаратах.

"Также отдельный проект по поставкам вертолетных двигателей. Основными партнерами здесь выступают украинские компании "Мотор Сич" и "Ивченко Прогресс", –– резюмировал дипломат.

Стоит отметить, что о том, что украинские предприятия сотрудничают с турецкими для создания двигателя для самолета , стало известно еще в феврале 2024 года. 21 февраля 2024 года истребитель Kaan совершил первый полет.

Украина не только участвует в разработке двигателя нового турецкого истребителя пятого поколения Kaan. В будущем наша страна будет покупать эти самолеты и знает, где их использовать.

Kaan TF-X – это проект истребителя пятого поколения. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii начала разработку самолета в августе 2016 года. Первый самолет уже сделан и испытан.

Согласно предварительным планам, в 2028 году планируется поставка воздушным силам Турции первых 20 таких самолетов. С 2029 года предприятие должно выйти на темпы производства двух самолетов в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, американское правительство одобрило соглашение о продаже Турции 40 новых и модернизации 79 имеющихся у нее истребителей F-16. Соглашение откладывали, пока президент Эрдоган не ратифицировал заявку Швеции на присоединение к НАТО. Стоимость всех этих самолетов составляет 23 млрд. долларов США.

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