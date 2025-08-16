Фейковые 'победы': в ГУР показали, как оккупанты снимают постановочные видео захватов населенных пунктов

Пропаганда государства-агрессора РФ активно применяет новую тактику распространения дезинформации – постановочные видео о якобы "полном захвате" украинских населенных пунктов. Противнику это нужно для создания иллюзии успехов на фронте.

Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины опубликовала ролик в Telegram, показав, как именно захватчики создают "победную" картинку на передовой. Обычно такие видео, снятые оккупантами, активно распространяет вражеское телевидение и интернет-ресурсы.

Кадры с триколорами подают как полную оккупацию населенного пункта

Командование ВС РФ направляет малые группы ("двойки") с российскими флагами в обход позиций украинских защитников. Если части из них удается просочиться в отдельные населенные пункты, оккупанты обязательно снимают короткие видео с вывешиванием своих триколоров. Пропаганда интерпретирует это как "полный захват" территории.

В ГУР отметили, что эти ролики используются не только в медиа для давления на украинское общество, но и для "победных" отчетов перед кремлевским руководством.

Недавно подобные кадры появились из села Андреевка-Клевцово (ранее – Искра).

Однако бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВС Украины продемонстрировали реальное положение дел в населенном пункте.

Они тоже показали свой флаг нашему БПЛА-разведчику, а еще взяли в плен двух оккупантов вместе с их трехцветной тряпкой.

Один из пленных захватчиков признался: "Наше командование поставило нам задачу в пяти местах выйти на дрон с российским флагом, сфотографироваться".

"Сфотографировался? Слава Украине! Героям Слава!" – ответил военнослужащему ВС РФ наш защитник из РДК.

В пресс-службе разведки напомнили, что подобную группу вражеских "знаменосцев" в селе Зеленый Гай недавно ликвидировали бойцы подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО.

Как ранее писал OBOZ.UA, 15 августа в Вооруженных силах Украины официально подтвердили оккупацию российскими войсками населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Попов Яр на восточной линии фронта.

