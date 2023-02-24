"Февраль. Год несокрушимости": Зеленский проведет крупную пресс-конференцию в годовщину полномасштабного вторжения России

В пятницу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости", приуроченную к годовщине полномасштабного российского вторжения. Как и ожидалось, большинство вопросов было о новом российском наступлении, поставках дальнобойного оружия и планах завершить войну в 2023 году.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с основными тезисами, которые прозвучат во время этой пресс-конференции.

Что предшествовало

Как все мы помним, 24 февраля 2022 года около 5 часов утра российские войска пересекли украинскую границу и начали полномасштабное наступление одновременно с севера, востока и юга. Перед этим российские ракеты ударили по украинским аэродромам, пунктам пограничного пропуска и другим военным объектам. Началась великая война украинского народа за независимость и выживание.

Президент Украины Владимир Зеленский вышел в эфир уже в 06:42, сообщил о начале войны и объявил о введении военного положения на территории всего государства. Также президент призвал не паниковать и довериться Вооруженным силам Украины, сообщил о разговоре с президентом США Джо Байденом о формировании широкой антипутинской коалиции, а также пообещал все время быть на связи и информировать общество о ходе событий.

С того момента такие обращения президента стали регулярными – сначала каждый час, потом дважды в день (утром и вечером), а когда ситуация более-менее стабилизировалась, перешли в формат ежедневных вечерних итоговых обращений.

Также стоит отметить, что, несмотря на предложения эвакуироваться, а также слухи и фейки о том, что он покинул Киев, а то и Украину, Владимир Зеленский остался в столице, что постоянно подтверждал видеообращениями на фоне узнаваемых зданий и сооружений. За последний год Киев президент покидал только в рамках рабочих поездок, преимущественно в зону боевых действий, а за границу вообще выезжал только дважды – в США и Европу – для важных переговоров о поставках западного оружия.

Если говорить о ежедневных обращениях Владимира Зеленского к украинскому народу, то в течение 2022 года в них преобладали нарративы о том, что нужно выстоять и не сломаться, а ближе к Новому году начал преобладать месседж, что 2023 год должен стать годом украинской победы. С такими мыслями украинцы и подошли к первой годовщине великой войны и развития этой темы ждут от пресс-конференции президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!