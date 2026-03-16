Фиксация в режиме реального времени: инженерные подразделения ВСУ уничтожили за февраль почти семь сотен оккупантов. Видео

Инженерные подразделения Сил обороны Украины в течение февраля уничтожили 678 российских оккупантов с помощью инженерных боеприпасов. Также на установленных заграждениях было поражено 120 единиц вооружения и военной техники противника и еще 19 других целей.

О результатах сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своем официальном канале. Там отметили, что инженерные войска Сил поддержки ВСУ и инженерные подразделения всех составляющих Сил обороны в зоне ответственности группировок войск в течение месяца выполняли боевые задачи по дистанционному минированию.

В сообщении отмечается: "За февраль на инженерных заграждениях, установленных всеми инженерными подразделениями Сил обороны Украины, уничтожено 678 оккупантов".

Подразделения дистанционного минирования активно применяют беспилотники и наземные роботизированные комплексы. Именно они помогают перекрывать пути продвижения российских войск и поражать их силы и технику.

В Генштабе объясняют, что значительная часть поражений происходит во время дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет подразделениям работать эффективнее и одновременно уменьшать риски для личного состава.

Еще несколько лет назад саперы часто были вынуждены выполнять опасные задачи вручную, непосредственно на заминированных или обстреливаемых участках. Теперь беспилотные системы позволяют действовать быстрее и точнее. А иногда и значительно безопаснее.

В Генеральном штабе уточнили, что все подтвержденные поражения техники и личного состава противника фиксируются в режиме реального времени. Эти данные сразу передают в систему ситуационной осведомленности Delta.

Такая фиксация позволяет подтвердить результаты боевой работы и избежать неточностей в подсчетах. В системе отображаются только подтвержденные цели.

Инженерные подразделения продолжают создавать новые рубежи инженерных заграждений. С помощью дистанционного минирования они перекрывают возможные маршруты продвижения российских войск. Работа ведется во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.

В итоге противник несет существенные потери как в живой силе, так и в технике.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о продолжении реформирования Сил территориальной обороны. Изменения предусматривают переход всех бригад ТрО на унифицированную структуру и усиление их боевых возможностей, в частности путем введения новых подразделений тяжелой артиллерии, противовоздушной обороны и наземных роботизированных комплексов.

