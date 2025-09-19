'Фиксируются вражеские ДРГ, продолжается операция по уничтожению оккупантов': военный рассказал, что происходит в Купянске

Оккупационные войска ведут активные штурмовые действия с целью расширения плацдарма и проникновения в Купянск с севера. В городе действуют российские диверсионно-разведывательные группы, некоторые из них переодеты в гражданскую одежду.

О напряженной ситуации на этом участке фронта рассказал спикер ОТГ "Север" Олег Сушинский. В эфире "Ми – Україна" он подчеркнул, что операция по уничтожению захватчиков продолжается.

Враг пытается захватить Купянск

Сушинский сообщил, что этот город остается стратегической целью для ВС РФ. "Поэтому противник пытается использовать все свое численное преимущество в личном составе и постоянно применяет все имеющиеся средства и способы, чтобы проникнуть в Купянск", – заявил военный.

Он подтвердил, что в населенном пункте зафиксированы вражеские ДРГ. Многие оккупанты пытаются маскироваться под гражданских, что является нарушением законов и обычаев ведения войны. Отдельные члены ДРГ добираются до домов и разворачивают там российские флаги, чтобы потом это снимать для роспропаганды. Некоторые выполняют разведывательные задачи. Операция по блокированию и ликвидации оккупантов продолжается.

В Радьковке и Голубовке, расположенных недалеко от города, противник накапливал личный состав, пополнял оружие и технику, используя магистральный газопровод. Силам обороны удалось нанести огневое поражение по этой трубе.

Также россияне пытаются переправляться через реку Оскол на плавсредствах. Украинские воины атакуют эти группы захватчиков артиллерией, минометами и дронами.

"Противник пытается просочиться на северные окраины малыми группами от двух и более человек. Защитники Купянска блокируют, уничтожают оккупантов в окрестных населенных пунктах, лесах, лесополосах, дачных застройках и в северных районах города", – сказал Сушинский.

"Наши подразделения держат оборону и наносят врагу максимальные потери, берут россиян в плен", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ заявили, что украинские защитники повредили и затопили газопровод в районе Купянска. Армия страны-агрессора понесла потери в живой силе.

