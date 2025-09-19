Трубу, по которой россияне попадали в Купянск, затопили: ВСУ проводят контрдиверсионные мероприятия в городе

Ситуация на Купянском направлении на Харьковщине остается напряженной, а город Купянск – стратегической целью врага. Россияне накапливали силы у Радьковки и Голубовки и пытались проникнуть в город через газопровод. Украинские защитники повредили и затопили его, утопив в трубе и самих оккупантов.

Подробности контрдиверсионных мероприятий в Купянске сообщили в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ. Военные также опубликовали видео из Купянска.

"Россиян утопили в той же трубе", – говорится в сообщении.

Но затопление газопровода не остановило захватчиков, российское командование заставляет свое "мясо" переправляться через реку Оскол лодками и на плотах, подставляя под удар.

Благодаря этому большинство оккупантов силы обороны Украины уничтожили артиллерией, минометами и FPV-дронами.

Враг также пытается зайти в город малыми группами пехоты, часто переодевшись в гражданскую одежду, что является очередным военным преступлением страны-агрессора России, отметили в командовании.

Подразделения, которые воюют в составе группировки войск "Север", проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и на окраинах города.

Данные, которые предоставляют пленные оккупанты, свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка у россиян, отметили в командовании.

"Боевые действия динамичные, распространять утверждение об их "полном контроле" преждевременно", – добавили в ОК "Север".

Что происходит в Купянске

В сети россияне распространяют ложные сообщения о якобы боях в центре Купянска. На самом деле эта информация не соответствует действительности, поскольку российские войска действуют только на северных окраинах города. Украинские защитники ведут операцию по блокированию и ликвидации диверсионных групп.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский.

Он также рассказал, что пленные российские военные рассказывают о том, что им удалось попасть в город небольшими группами по 2-9 человек. Часть из оккупантов действовала в форме, а другие – в гражданской одежде. Каждой группе ставили отдельную задачу: захват конкретных домов, в частности пятиэтажек или девятиэтажек.

Также оккупанты получили задание убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как "живой щит."

Бельский отметил, что Силам обороны удается вовремя выявлять и уничтожать вражеские ДРГ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские пограничники на Купянском направлении, среди прочего, успешно ликвидировали три вражеских пункта управления БПЛА и одно средство радиоэлектронной борьбы. Также было уничтожено электронное оборудование и ликвидировано около десятка военных армии РФ – удачную операцию бойцов подразделения "Феникс" смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!