Филигранная снайперская работа: в ВСУ показали, как сбивают российские дроны над Киевом. Видео

Украинские военные продолжают свою титаническую работу не только на фронте, но и сбивая вражеские дроны над мирными городами. На этот раз в ВСУ показали, как уничтожают российские беспилотники над Киевом.

Видео дня

Эффектное видео опубликовали в Сухопутных войсках. На нем видно филигранную снайперскую работу наших защитников.

"Снайперская работа наводчика ЗУ-23-2 Отдельной президентской бригады. Ему понадобилось всего три очереди, чтобы поразить вражеский дрон Shahed над Киевом. В ночь на 4 июля расчет наводчика сбил две цели", – говорится в подписи к видео.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась наружная стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Тело первого погибшего спасатели обнаружили 4 июля в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

Уже 5 июля стало известно о том, что в Киеве увеличилось количество жертв террористической атаки РФ на столицу в ночь на 4 июля. В больнице умер молодой человек, который находился в тяжелом состоянии.

Кроме того, по информации КГВА, количество пострадавших также увеличилось – сейчас известно о 31 травмированном.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали более 26 мирных жителей.

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