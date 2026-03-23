'Финал трагический': в России пожаловались на провал своей армии и огромные потери на Лиманском направлении

Российские оккупанты потерпели серьезное поражение на Лиманском направлении во время очередной попытки наступления. О значительных потерях техники и личного состава сообщают даже связанные с РФ так называемые Z-каналы.

Видео дня

Речь идет о неудачной атаке, которая могла стоить оккупационным силам до батальона военных. На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Отмечается, что 19 марта подразделения 144-й мотострелковой дивизии РФ под командованием генерал-майора Дмитрия Михайлова совершили масштабную атаку на позиции украинских сил в районе Лимана. Наступление, как признают сами российские ресурсы, завершилось неудачей и значительными потерями.

Украинская сторона заявила об уничтожении более 80 единиц мототехники, трех танков, 11 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, пяти артиллерийских систем, тяжелой огнеметной системы "Сонцепёк" и около 160 беспилотников. В то же время сами российские оккупанты описывают ситуацию как "крайне неблагоприятную".

Особое внимание захватчики обращают на потери тяжелой техники, ведь это, по их словам, неизбежно свидетельствует о значительных потерях среди личного состава. По предварительным оценкам, общие потери российских сил могут достигать от 100 до 300 военных, что соответствует численности батальона.

Ответственность за неудачную операцию российские ресурсы возлагают на командира дивизии Дмитрия Михайлова. В публикациях критикуется решение о проведении наступления без надлежащей оценки обстановки и рисков, что, вероятно, привело к значительным потерям.

Также отмечается, что после подобных неудачных атак существует риск контрнаступательных действий со стороны украинских сил, поэтому ситуация на этом направлении остается напряженной.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают методично уничтожать врага и его технику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!