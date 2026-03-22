Рекорд на Лиманском направлении: 'Стальные львы' мощно уничтожили почти сотню оккупантов за сутки и отбили наступление врага. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать врага и его технику. На этот раз стало известно о том, что "Стальные львы" ликвидировали почти сотню оккупантов за сутки и отбили наступление врага.

Рекордная операция была проведена на одном из самых тяжелых направлений, Лиманском, что в Донецкой области. Эффектное видео оказалось в распоряжении редакции OBOZ.ua вместе с комментарием одного из бойцов бригады.

"За сутки 19.03, отражая масштабный штурм на Лиманском направлении, наш ББС 63 омбр уничтожил 92-200 п*дер*в и 4 единицы брони. Рекорд!" – рассказал детали операции военный бригады.

Стоит отметить, что судя по видео, большинство техники и вражеских оккупантов было ликвидировано сбросами из украинских дронов.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем (СБС) провели удачную охоту на вражескую технику в Брянской области РФ и на временно оккупированной территории Донецкой области. Военным удалось уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", пуско-зарядную установку "Бук-М2" и радиолокационную станцию "Триумф" из состава С-400.

Как сообщал OBOZ.UA,украинские военные в течение 12-16 марта поразили три зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" на оккупированных территориях, в частности на Запорожье. Часть ударов нанесли на значительном расстоянии от линии фронта, что демонстрирует расширение возможностей дальнобойных БПЛА.

