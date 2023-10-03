Финляндия готовит для Украины новый оборонный пакет помощи на €2 млрд: что известно

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о новом пакете помощи для Украины на фоне продолжения кровопролитной войны, развязанной Россией. Оно будет содержать боевую технику и обмундирование для солдат на $2 млрд.

Об этом она сообщила на своем аккаунте Х (ранее Twitter). Она опубликовала фото со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, описав теплое отношение между Хельсинки и Киевом.

"Украина наш крупнейший партнер по развитию. Финляндия и ЕС будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Свобода восторжествует. Большое спасибо, что приняли нас в Киеве", – обозначила Валтонен.

Напомним, летний пакет военной помощи от Финляндии обошелся дружественному государству в 96 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия стала одной из стран, которые запрещают въезд на свою территорию зарегистрированным в России легковым автомобилям. Таким образом Хельсинки намерены увеличить давление на РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

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А президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Москва продолжает "повышать ставки", учитывая инцидент с боевым беспилотником, который приземлился в стране НАТО – Румынии. Это ставит других членов Альянса в крайне деликатную ситуацию и угрожает развязать полномасштабную войну, которая выйдет за пределы Украины и охватит весь континент.

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