Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине на 94 млн евро

Финляндия отправит больше военной техники для помощи Украине. Президент Финляндии Саули Ниинистьо по предложению правительства 25 августа принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму примерно 94 миллиона евро.

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Это будет 18-я поставка военной техники в Украину. Об этом сообщает сайт правительства Финляндии.

"Поддержка Украины Финляндией и нашими союзниками остается непоколебимой. Главным вопросом будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии способность сдержать агрессию России против Украины", – заявил министр обороны страны Антти Хаккянен.

При принятии решения о дополнительной помощи Финляндии учтены как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных сил.

В правительстве Финляндии отметили, что дополнительные подробности содержания помощи, способа и графика ее доставки не объявляются по соображениям безопасности.

Общая стоимость финской военной помощи Украины оценивается в 1,3 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в июне 2023 года офицер Службы тыла Сил обороны Финляндии получил награду от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Он был награжден нагрудным знаком "За содействие армии";

– россияне начали активно продавать свои дачи в Финляндии. Объявления стали массово появляться после анонса ужесточения правил въезда в страну для российских владельцев недвижимости;

– глава МИД Финляндии Элина Валтонен сказала, что Украина должна сама решать, когда она будет готова к возможным переговорам со страной-агрессором Россией об окончании войны. Ни одно другое государства не должно оказывать давление на Киев в этом вопросе.

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