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Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине на 94 млн евро

Ольга Ганюкова
War
1 минута
1,1 т.
Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине на 94 млн евро

Финляндия отправит больше военной техники для помощи Украине. Президент Финляндии Саули Ниинистьо по предложению правительства 25 августа принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму примерно 94 миллиона евро.

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Это будет 18-я поставка военной техники в Украину. Об этом сообщает сайт правительства Финляндии.

"Поддержка Украины Финляндией и нашими союзниками остается непоколебимой. Главным вопросом будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии способность сдержать агрессию России против Украины", – заявил министр обороны страны Антти Хаккянен.

При принятии решения о дополнительной помощи Финляндии учтены как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных сил.

В правительстве Финляндии отметили, что дополнительные подробности содержания помощи, способа и графика ее доставки не объявляются по соображениям безопасности.

Общая стоимость финской военной помощи Украины оценивается в 1,3 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL: 

– в июне 2023 года офицер Службы тыла Сил обороны Финляндии получил награду от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Он был награжден нагрудным знаком "За содействие армии";

– россияне начали активно продавать свои дачи в Финляндии. Объявления стали массово появляться после анонса ужесточения правил въезда в страну для российских владельцев недвижимости;

– глава МИД Финляндии Элина Валтонен сказала, что Украина должна сама решать, когда она будет готова к возможным переговорам со страной-агрессором Россией об окончании войны. Ни одно другое государства не должно оказывать давление на Киев в этом вопросе.

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