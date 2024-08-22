Финляндия разместит 5 тыс. солдат НАТО у границы с Россией: появились подробности

В ближайшие недели НАТО планирует создать свою подштаб-квартиру Сухопутных войск в городе Миккели (Финляндия) и разместить там примерно 4-5 тысяч солдат. Она будет управлять операциями и подготовкой бригады Северного Альянса, сформированной для защиты Финляндии.

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Об этом сообщило издание Il Talehti. Отмечается, что в состав бригады НАТО войдут, по меньшей мере, шведские и норвежские солдаты.

Как пишет медиа, подготовка к созданию штаба в значительной степени велась прошлой весной, когда Миккели посетил заместитель командующего объединенным оперативным штабом НАТО в Норфолке британский контрадмирал Тим Генри. Планируется, что новая бригада будет обеспечена бронетехникой.

НАТО рассматривает сухопутные силы бригады как эффективную боевую единицу со сдерживающим эффектом. Эстония, Латвия и Литва также защищены сухопутными бригадами НАТО в дополнение к собственным силам обороны.

"Если Россия начнет собирать войска для учений вблизи финской границы, НАТО может быстро перебросить всю бригаду на финскую землю", – говорится в материале.

"Мы также хотим публично прислать прямое послание россиянам. Позиция Альянса очень четкая: Россия представляет угрозу евроатлантическому региону", – заявлял Генри еще весной 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в МИД Финляндии сообщили, что в ближайшее время не планируют открывать границу с Российской Федерацией. Этот вопрос может быть пересмотрен осенью 2024 года.

– После ударов украинских дронов по российскому аэродрому "Оленья" в Мурманской области президент Финляндии Александер Стубб заявил, что у финнов нет повода для беспокойства и нужно привыкнуть к тому, что вблизи их границ идет война. Отметим: указанный вражеский военный объект расположен менее чем в 200 км от границы РФ с Финляндией.

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