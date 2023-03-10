Финляндия разрешила Эстонии передать Украине 122-мм гаубицы Д-30 и снаряды к ним

Финляндия разрешила Эстонии предоставить нашей стране военную помощь. Речь идет о 122-мм гаубицах Д-30 и снарядах к ним

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Разрешение опубликовано на сайте правительства Финляндии. Отмечается, что Эстония требует хранить в секрете количество экспортируемой продукции.

"На основании разрешения на реэкспорт Эстония может экспортировать в Украину следующую продукцию: 122-мм гаубицы Д-30, боеприпасы. Получатель продукции - Силы обороны Украины. Эстония объявила, что количество экспортируемых товаров должно храниться в тайне", – говорится в заявлении.

Как известно, буксируемая 122-мм гаубица Д-30 – это советская гаубица, принятая на вооружение советской армии 12 мая 1960 года.

В 1978 году она была модифицирована и находится в настоящее время на вооружении 35 государств под названием Д-30А., без учета стран бывшего СССР. Общая численность – 3600 орудий.

Добавим, что часть помощи финского оборонного оборудования, которая сейчас направляется нашей стране, стала возможна благодаря активизации двустороннего сотрудничества Финляндии и Швеции.

В частности, согласно этому разрешению, Финляндия передаст Украине материалы, а Швеция выражает готовность поддержать Финляндию по необходимости. Силы обороны Финляндии и Швеции пересматривают и, если необходимо, обновляют свои оперативные планы по этому поводу.

В то же время, финское Минобороны разработало четкие планы, как обеспечить Украину необходимым оборонительным материалом таким образом, чтобы материальное обеспечение не угрожало реализации национальной обороны Финляндии или Швеции.

"Совместная поддержка Украины является свидетельством глубокого взаимного доверия между Финляндией и Швецией и все более тесного оборонного сотрудничества", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля в украинскую столицу прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкура с новым пакетом помощи от своего народа. В него входят автоматы, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также экипировка для военных.

Ранее Финляндия планирует поставить в Украину три тяжелые машины для разминирования Leopard 2R, разработанные на базе танка Leopard 2A4. Страна также поможет обучить украинские экипажи использовать эту военную технику.

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