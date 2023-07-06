Финляндия выделит Украине новый пакет военной помощи на €105 млн: что в него войдет

В четверг, 6 июля, Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать в себя разнообразное зенитное вооружение.

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Об этом сообщила пресс-служба финского правительства на своей официальной странице.

"Финляндия предоставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял решение по этому вопросу 6 июля 2023 года по предложению правительства", – говорится в сообщении.

Это уже 17 поставка военной техники из Финляндии в Украину. Она включает среди прочего большое количество зенитного оружия и боеприпасов.

По оценкам, на замену оборонной техники в этом пакете помощи Финляндия выделила около 105 млн евро. Общая стоимость всех предоставленных в настоящее время пакетов военной помощи Украине составляет примерно 1,2 млрд евро.

Решение о предоставлении дополнительной помощи было принято с учетом потребностей Украины и ресурсов Вооруженных сил.

"Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины также является неотъемлемой частью безопасности Финляндии", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Из соображений безопасности какая-либо дополнительная информация о дате, содержании и способе доставки пакета помощи Украине не указывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, предварительный пакет военной помощи Украине Финляндия предоставила в конце мая. Его общая стоимость составила 109 млн евро.

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