Ракета "Фламинго" над Чапаевском — это 35 километров к югу от Самары и более 700 километров от нашей границы, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

Далі текст на мові оригіналу.

Вибухи, вибиті шибки, масивні стовпи диму над Промсинтезом, найбільшим виробником їхньої військової хімії — прилетіло дуже непогано. Ми засвітили пуски зі столів — як зазвичай, працювали парними, щоб краще пройти ешелоновану ППО. Але яка ешелонована ППО зараз на РФ — обійшов ЛБЗ, на низькій, а далі діри й половина дивізіону, розтягнута на сотні кілометрів.

"Фламінго" роблять саме те, що й повинні робити важкі дозвукові машини — прилітають у коло біля промислових цілей, які легко розм'якшити і вивести з ладу. Зона суцільного ураження в цієї тонної голови, яка за руйнівним потенціалом дорівнює двом півтонним ФАБам — метрів 30. Зона важких руйнувань, коли від надлишкового тиску пробиває капітальну цегляну кладку, складаються перекриття і розлітаються на друзки ангари — метрів 100. А більше і не треба. У гальвано-штампувальному цеху "Іскандерів" після такого удару спалахує пожежа від порошку титану, індустріальних мастил і специфічної хімії.

У Котлубані на арсеналі ГРАУ після аналогічного візиту завелися й почали розлітатися ракети. На прикордонній заставі ФСБ біля Армянська посікло штаб, зрізавши ту ділянку, де стояли антени зв'язку, і накрило уламками катери. Цього достатньо, щоб паралізувати об'єкт.

Так, це важка ракета, вона радіоконтрастна, і теоретично її мають збивати. Але будьмо відвертими: спортивні літаки, які несуть пів тонни чавуну на автопілоті, а потім самі вбиваються об ціль, теж мають збивати. І старі радянські "Стрижі" — величезні машини, які ідеально світяться на радарах, мають збивати, а не допускати до аеродромів ядерної тріади в Саратові. А вони беруть і долітають.

Бачите, як воно виходить: ми тиждень методично розбирали Ленінградську область, довбали три порти з перевалкою газу й нафти, там і досі не можуть ліквідувати пожежі, а тепер раптом прилетіло за тисячу кілометрів на південь, на Волгу.

Великий ТВД — це завжди незручно. Перекидати дефіцитні ЗРК між Пітером, Москвою і Бєлгородом важко. Відрізнити купу хибних цілей на кшталт MALD, який може ставити перешкоди, від реального "Фламінго" складно. Воювати в принципі складно. Особливо коли за тиждень тобі виносять 17 ЗРК і десяток очей, від оглядових до РПН й управління дивізіону.

Сили оборони вдрили чітко в промисловий вузол міста, де за одним високим парканом розташовані два оборонні монстри — АТ "Промсинтез" й АТ "Полімер". Губернатор Федоріщев, звісно, одразу ж увімкнув режим радіоактивного копіуму і бадьоро відзвітував, що атака "безуспішна" і пошкоджень немає". Але місцеві вже зняли кадри з прильотами, а зі самого ранку поліція наглухо перекрила з'їзд з вулиці Леніна безпосередньо до майданчиків заводів. Ти не будеш оточувати весь промисловий сектор кордонами, якщо уламки просто мирно впали в поле.

Щоб зрозуміти, чому Чапаєвськ — це абсолютний джекпот, потрібно подивитися на їхню макроекономіку, вкладені бюджети й логістику. Промсинтез — це один з головних і найстаріших виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД. Ця махіна варить тротил, тетрил, амоніти й нітробензол. Сусідній Полімер бере цю базу і штампує боєприпаси. Тобто це та сама базова бойова хімія, якою начиняють їхні улюблені ФАБи і ракети. У РФ можуть бути сотні тисяч порожніх чавунних болванок. Але без вибухівки з Чапаєвська це просто важкий металобрухт.

Наша стратегія вузьких місць і ударів по кишені працює. Там криголам за 200 млн, а там цех жирів, а там бойова хімія, а там палає третю добу один з головних нафтових терміналів. Це дорого й важко замінити.

І отут починається найцікавіше — математика збитків. Тільки за останні кілька років у модернізацію та розвиток території випереджального розвитку "Чапаєвськ", щоб розширити потужності й логістику навколо цього хімічного кластера, інвестували (так було заявлено) 4,7 мільярда рублів. Сам Промсинтез генерує близько 2,5 мільярда щорічної виручки. Це надзвичайно дороге, вузькоспеціалізоване виробництво.

У них там стоять складні реактори нітрації, імпортні системи охолодження й автоматики. Можливий збиток від влучання тонної бойової частини — це не просто розвалені стіни, які можна зліпити з піноблоків за місяць. Це знищення унікального обладнання, заміна якого в умовах жорстких санкцій обійдеться в мільярди рублів і вимагатиме місяців, а то й років пошуку сірих схем закупівлі через треті країни. А вони гарантовано постраждали від тонни голови.

І найкрасивіше тут наша системність. У Промсинтез уже прилітало рівно тиждень тому, 22 березня. Тоді дрони пробили дах і спричинили пожежу. І прилетіло не куди-небудь, а безпосередньо по зоні цеху № 3. Це те саме ядро заводу, де ще влітку 2023 року під час ремонту вибухнула лінія подачі азоту й розірвало на шматки шістьох робітників. Це ключова лінія синтезу, де вариться сама смерть. Тоді, тиждень тому, ми промацали їхню ППО, зупинили технологічний процес і перевірили координати. А тепер надійно закріпили результат важкою ракетою.

Дістати важким озброєнням хімічний завод на глибині тисячу кілометрів від кордону і методично випалювати безцінні лінії з виробництва тротилу — це і є та сама війна логістик. Поки вони з піною біля рота радіють просуванням на кілька посадок, ми фізично знищуємо їм порох, без якого ці просування зупиняться.

Ще раз — важка ракетна війна над територією, яка більша за ЄС, триває, і ми також зазнаємо суттєвих збитків. Але все частіше дістаємо супротивника. І щоразу цілями стають їхні важливі стратегічні підприємства. Наші ж вони, судячи з усього, дістати не в змозі. Докази цього очевидні: все частіші епізоди прильотів "Нептунів" і "Фламінго", 250 дронів, які щоночі атакують Росію. Та й на стапелях на Балтиці приліг відпочити криголам.