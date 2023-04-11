Forbes посчитал, сколько стоит уничтожение российских солдат и техники: самый дешевый способ – дроны. Инфографика

Журналисты Forbes Украина посчитали сколько стоит уничтожить в Украине российского оккупанта и технику армии РФ. В обоих случаях самым дешевым орудием для "демилитаризации" врага оказался гражданский дрон, а самым дорогим – переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

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Об этом сказано в материале Forbes (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца). "Использование гражданских дронов в уничтожении россиян в разы дешевле военных Switchblade 300, минометов или артиллерии", – отмечается в статье.

В то же время высокоточное западное вооружение имеет лучшие характеристики и эффективность, однако для того, чтобы играть значительную роль в войне, оно слишком дорогое и имеется в ограниченном количестве.

Уничтожение живой силы армии РФ

Эффектным и очень эффективным методом ликвидации оккупантов-пехотинцев является сброс боеприпасов с дронов. А в случае попадания снаряда в группу захватчиков эффективность возрастает в несколько раз.

В Forbes посчитали, что в среднем поражение одной цели с помощью гражданского БПЛА обходится примерно в 660 долларов при условии 50% попаданий в цель. В эту сумму входит цена боеприпаса (50–100 долларов) и часть стоимости дрона, поскольку в условиях боевого применения они недолговечны.

"Средняя цена гражданского дрона с механизмом сброса – $3000-5000. Одного "мавика" хватает примерно на 10-20 вылетов (в зависимости от опыта оператора, глубины работы дрона и активности средств РЭБ). Уничтожение или серьезное ранение военного РФ обойдется правительству России в $60 000 (стоимость компенсации за погибшего или раненого бойца)", – пишет Forbes.

Таким образом использование беспилотников для поражения живой силы "второй армии мира" примерно в 90 раз дешевле, чем те потери, которые он этот дрон приносит российской армии.

Тем временем американские ударные БПЛА Switchblade 300 более совершенны, чем обычные дроны, однако они имеют сложную конструкцию и дорогие снаряды. Один противопехотный барражирующий боеприпас Switchblade стоит 6000 долларов.

Что касается минометов и артиллерии, которыми традиционно уничтожают пехоту врага, то они, конечно, не зависят от погодных условий, в отличие от дронов. Однако это вооружение, несмотря на то, что имеет куда большую разрушительную силу, гарантирует гораздо более низкий процент попадания. Также не стоит забывать о вероятном отклонении от цели, так что такое оружие целесообразнее применять для уничтожения скоплений живой силы противника.

Уничтожение легкой бронетехники

В этом случае достаточно эффективны FPV-дроны и тяжелые грузовые дроны. Стоимость их применения куда ниже других видов вооружения (2000-2600 долларов).

Большие баражирующие боеприпасы Switchblade 600 и высокоточные снаряды Excalibur являются наиболее точными и надежными средствами уничтожения техники. Однако они имеют ряд недостатков: их производят лимитированными партиями, а стоимость одного снаряда составляет от 75 000 до 120 000 долларов.

"Стоимость уничтожения единицы бронетехники классической артиллерией примерно в два раза дешевле дорогих американских средств. Excalibur чаще берегут для более дорогих целей, таких как танки, ПВО и артиллерия врага", – сказано в сообщении.

Уничтожение российских танков

Дроны в этом случае не включили в инфографику, потому что сложно установить, насколько серьезные повреждения от них получает танк и каков процент уничтожения целей.

Среди прочего одними из самых дешевых и эффективных в уничтожении вражеских танков являются украинские комплексы "Стугна" и "Корсар" (55 000 долларов).

Самым же дорогим является ПТРК Javelin. Он использует более современную систему "выстрелил и забыл" – она минимизирует время прицеливания и поражает танк в наименее защищенном месте – башне. Однако есть и большой минус – средняя цена уничтожения цели с помощью Javelin – около 200 000 долларов.

Добавим, что ВСУ используют и более дешевые западные комплексы, в том числе американский TOW.

"Артиллерия имеет примерно одинаковую стоимость уничтожения цели, независимо от того, какой боеприпас используется. Дорогие высокоточные снаряды позволяют уничтожить цель с высокой вероятностью одним выстрелом. Обычных снарядов нужно много, но и стоимость их в разы ниже. В случае классической артиллерии наличие групповой статической цели увеличивает ее эффективность", – отмечают в Forbes.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes писал, что страна-агрессор Россия за год полномасштабной войны против Украины потратила около $115 млрд. Это составляет треть всех доходов бюджета агрессора за 2021 год.

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