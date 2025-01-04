'Формируют три плацдарма': Селезнев спрогнозировал замысел врага по захвату всей Донетчины. Карта

Российские оккупационные войска будут пытаться на фронте в Украине создать несколько плацдармов, чтобы попытаться захватить всю территорию Донецкой области. Это стратегический замысел войск государства-агрессора, и они не планируют отказываться от этого плана.

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Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире Radio NV. По его словам, враг может готовить по меньшей мере три наступательных плацдарма для попыток захватить Донетчину.

Один плацдарм может быть на Лиманском направлении, из которого в перспективе во время весенне-летней наступательной кампании враг будет пытаться двигаться в сторону славяно-краматорской городской агломерации.

Второй плацдарм – направление от Часова Яра, а третий – за районом Покровска и Торецка, то есть с юго-востока.

В настоящее время, по словам Селезнева, войска России формируют для себя условия, которые будут наиболее удобными, чтобы реализовать такие наступательные операции.

"Атака на славянско-краматорскую городскую агломерацию в перспективе должна реализовать полностью тот же замысел путинской России. Но удастся ли им это сделать или нет, – на это влияет фактор ресурсов – как имеющиеся возможности у российских оккупантов, так и соответствующие возможности для сопротивления у украинских Сил обороны", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов. сказал, что войска РФ не идут в лобовой штурм на Покровск, к которому от некоторых их крайних позиций остается около трех километров. Они пытаются обойти и окружить город с флангов.

В то же время военные аналитики предполагают, что армия РФ может временно переключить свое внимание из окружения Покровска. В частности, попытаться осуществить наступления на запад в направлении админграницы Донетчины и Днепропетровщины, в то же время продолжая усилия по подрыву поддержки Западом Украины в войне.

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