Формулу мира Зеленского поддержали уже 58 стран: Ермак рассказал о дальнейших шагах

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что по состоянию на 11 августа уже 58 стран поддержали украинскую Формулу мира. В настоящее время создано 10 групп по реализации каждого пункта Формулы.

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Такое заявление он сделал в эфире всеукраинского телемарафона. "Если в прошлый раз (на встрече 5 августа в Джидде, – ред.) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец, и еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, которые хотят присоединиться", – сказал Ермак.

По его словам, в созданных по каждому пункту группах будут работать как украинские специалисты, так и международные эксперты.

Руководитель ОПУ пояснил, что нынешний план Украины состоит в том, чтобы разработать детальную программу по каждому пункту нашей формулы мира и сделать это уже до конца этого месяца.

"Для того чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джидде, мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведения саммита", – резюмировал Ермак.

Напомним, Зеленский заявил, что представленная им Формула мира для Украины – единственный и практический путь для прекращения войны, развязанной Россией. Однако не только для нашего государства оно будет полезно – международные партнеры тоже могут применить эту стратегию во избежание будущих военных конфликтов.

Как писал OBOZREVATEL:

– В городе Джидда в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации украинской формулы мира. The New York Times считает, что этот саммит стал началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России.

– В сети появился фейк, что представители Украины в Саудовской Аравии якобы согласились начать мирные переговоры без обязательного требования о выводе оккупантов с захваченных территорий. Это вымышленная информация, не имеющая ничего общего с реальностью.

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