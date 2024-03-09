Фортификационные сооружения в Запорожье строятся по обновленному проекту: Федоров объяснил причину

Строительство фортификационных сооружений на территории Запорожской области выполняется по типовому обновленному проекту. Работы продолжаются круглосуточно.

Об этом начальник Запорожской ОВА Иван Федоров заявил в эфире национального телемарафона. Он также добавил, что часть фортификационных сооружений строят гражданские, другую – военные подрядчики.

"По всей нашей стране строятся фортификационные сооружения для защиты от возможного наступления врага. Непосредственно на территории Запорожской области мы строим вместе с военными. То есть часть фортификационных сооружений строят гражданские, другую – военные подрядчики", – пояснил Федоров.

Он также подчеркнул, что работы проходят по типовому обновленному проекту, изданному Минобороны. Запорожская область получила на строительство сооружений более миллиарда гривен.

"Украинским военным должно быть не только безопасно в этих оборонных сооружениях. Им предстоит у них более комфортно находиться там во время выполнения своих боевых задач", – добавил Федоров.

По словам чиновника, президент Украины лично контролирует строительство. Качество работ проверяют Минобороны и военные бригады.

Фортификационные сооружения состоят из большого количества компонентов, в том числе противотанкового рва, "зубов дракона". Линия обороны содержит все то, что может замедлить или остановить прохождение вражеской колесной и гусеничной техники.

"Те сроки, которые перед нами ставят военные, будут соблюдены и, скорее всего, мы будем увеличивать объемы того, что строим, чтобы нашим военным и нашим гражданским жителям было спокойнее, и мы могли сконцентрироваться на освобождении территории", – добавил глава области.

Как сообщалось ранее, в Запорожском направлении продолжается строительство оборонительных фортификаций.Речь идет о зубах дракона, бетонных укрытиях, траншеях и огневых позициях.

8 марта в эксклюзивном интервью OBOZ.UA ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз высказал мнение, что фортификационные сооружения для нас сейчас не менее важны, чем самолеты F-16

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