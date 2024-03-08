Фортификационные сооружения для нас сейчас не менее важны, чем самолеты F-16. Интервью с ветераном Симорозом

В условиях, когда российская оккупационная армия ведет наступательную операцию в Украине фактически по всей линии фронта, Силы обороны столкнулись с тремя большими проблемами. Это нехватка фортификационных сооружений, нехватка резервов и артиллерийских снарядов. В настоящее время защитники Украины вынуждены экономить боеприпасы, а при отходе с позиций часто испытывают проблемы с закреплением на новых рубежах. В сложившейся ситуации оборонные фортификации стали не менее важны, чем истребители F-16.

В то же время враг учится на своих ошибках и атакует, потому что заранее накапливал резервы. Украине следует полагаться на собственный оборонно-промышленный комплекс. Когда будет налажено производство артиллерийских снарядов, можно будет говорить о контрнаступательных действиях. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– В ОСУО "Таврия" сообщили, что одним из наиболее напряженных направлений стало Новопавловское, или Марьинское. В частности, враг перемещает силы в район Новомихайловки и пытается захватить это село. Почему именно здесь?

– На самом деле враг совершает наступательные действия по всему участку фронта. То, что мы видели под Авдеевкой, теперь видим здесь – это стратегически-тактические действия врага, в частности, с целью отбросить наши войска подальше от Донецка. И надо признать, что это ему удается. К сожалению, есть проблемы с нашими резервами, с фортификационными сооружениями.

– И с боеприпасами…

– Бесспорно. К сожалению, есть у нас ограничения по использованию артиллерийских снарядов, да и не только. Это общеизвестный факт. Это очень просто увидеть, когда в ответ врагу летит не то количество снарядов, которое могло бы лететь. И в этом главная проблема – техническое обеспечение войск.

Враг действительно накопил резервы, он их использует, у него нет ограничений по снарядам и никогда его не было. К сожалению, это есть у нас. 152-й, 155-й калибр в дефиците, есть ограничения по использованию этих снарядов, чтобы хоть как-то держать линию обороны. Всё это создает очень серьезные проблемы для нас.

На том направлении, которое вы упомянули, враг ведет тактические действия с целью отодвинуть наши войска. Если мы говорим об истории деоккупации Донбасса, наших территорий, то Донецк, безусловно, имеет стратегическое значение. Для нас очень важно иметь его под огневым поражением. И именно с тех территорий, из Авдеевки, из Новомихайловки, из Старомихайловки, Марьинки это удавалось делать из разного вида вооружения.

В то же время продвижение врага на этих направлениях ограничивает нас в использовании определенных средств. Мы вынуждены работать дальнобойной артиллерией. В Донецке концентрируются силы врага, руководство, склады, да и вообще этот город они называют "столицей ДНР".

Да, мы видим, что тенденция достаточно плохая. Враг находит слабые места в нашей обороне. Следует признать, что не все хорошо у нас с фортификационными сооружениями, с подготовкой запасных и оборонных позиций, куда можно отступить. Как мы видим, на некоторых местах очень проблематично закрепляться. Соответственно, наше командование почему-то не учится на ошибках после того, что мы видели на Авдеевском направлении.

А враг на своих ошибках учится. В частности, он сделал выводы еще год назад на южном, Запорожском направлении. Мы увидели это, когда было продвижение наших войск в районе Работино, но все остановилось. Оказалось, что там враг очень хорошо подготовился. Эшелонные фортификационные сооружения, заграждения и т.д.

Этого у нас нет. Теперь это делается очень медленно. Поэтому имеем очень серьезные проблемы. Потому что когда враг наступает и ровняет украинские города с землей, мы должны отступить на более выгодные позиции, но этих позиций нет, они не подготовлены.

– Также очень часто сегодня упоминается Часов Яр. Если посмотреть на карту боевых действий, то можно предположить, что сейчас есть три основных точки приложения усилий врага. Это Авдеевское направление, Марьинское и Бахмутское и тот же Часов Яр. Обратите внимание: еще несколько недель назад мы не могли себе представить такое нашествие, мы были уверены, что враг не имеет такого ресурса, но это действительно происходит. Считаете ли вы, что перед так называемыми выборами в России оккупационная армия сознательно уходит в минус, чтобы отвоевать хоть что-то именно под эту дату?

– Соглашаюсь с тем, что накануне так называемых выборов Путин будет пытаться продемонстрировать, что он Наполеон. Но тут следует понимать, что враг готовил эти меры, и они на 100 % продумывали эту историю, чтобы это не выглядело неудачно или смешно.

Действительно, Часов Яр уже является прямой целью врага после Бахмута. Они пытаются туда продвигаться. Купянское направление, юг – в районе того же Работино происходят наступательные действия.

Враг имеет многочисленные силы и в человеческом ресурсе, и в техническом. Не нужно его недооценивать. Да, бесспорно, война становится более технологичной, но основные средства – это артиллерия, тяжелая техника и пехота. Здесь у врага все подготовлено по этим направлениям, он имеет соответствующие группировки, чтобы осуществлять такие мероприятия.

К сожалению, пока мы вынуждены находиться в активной обороне. От того, как мы проведем эту оборону, будет зависеть дальнейшее течение этой войны. Очень важно закрепиться, вгрызться и нанести врагу максимальные поражения.

В начале нашего разговора я говорил о фортификационных сооружениях. Они для нас сейчас имеют ключевое значение – не меньшее значение, чем самолеты F-16. Подчеркиваю: нормальные подготовленные фортификационные сооружения нужны на всех участках фронта, потому что враг совершает наступление по всем участкам фронта, по всем направлениям, всем флангам и может использовать фактически каждый миллиметр активного фронта, который составляет более 1,5 тыс. км. Это нужно понимать.

– Считаете ли вы, что Силы обороны смогут как минимум восстановить утраченные за последнее время позиции, а лучше начать продвигаться еще дальше вперед, через несколько недель после размораживания решения о помощи от США?

– Такие прямые параллели проводить некорректно. Да, военная помощь Соединенных Штатов, наших западных партнеров действительно важна, но военная наука говорит о том, что для проведения наступательных действий твои силы должны преобладать над силами врага по меньшей мере в три раза. Это касается и артиллерии, и человеческого ресурса.

Поэтому у меня нет такого оптимизма даже после того, как нам дадут больше снарядов. Ведь я понимаю, что эта цифра должна быть значительно больше, чем сейчас. Думаю, то, о чем вы спросили, возможно тогда, когда мы самостоятельно наладим производство тех же 155-х снарядов в рамках отечественного оборонно-промышленного комплекса и т.д. Итак, когда мы наладим этот процесс, когда отменим ограничения для нашей артиллерии по снарядам, можно будет говорить о контрнаступательных действиях.

То, что давали наши партнеры, было существенной помощью, но, к сожалению, очень часто это также не позволяло снять ограничения для нашей артиллерии. Надо понимать, что мы не на том уровне, на котором должны быть, в смысле оборонно-промышленного комплекса. Возможно, мы должны снять средства с каких-то неприоритетных объектов финансирования, отраслей и наконец сказать себе правду: пора усиливать армию. Возможно, раньше этого было достаточно, но сейчас уже недостаточно. Мы видим это по фронту.