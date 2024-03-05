Больше штурмов, чем под Авдеевкой: войска РФ опрокидывают резервы, чтобы взять Новомихайловку

На данный момент одним из самых напряженных направлений на фронте является Новопавловский, ранее называвшийся Марьинским. Там сейчас происходит больше вражеских штурмов, чем под Авдеевкой.

Такое заявление сделал начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. Об этом он сказал в эфире Радио Донбасс Реалии.

По его словам, в районе села Новомихайловка противник концентрирует значительные резервы. В частности, оккупанты перемещают подкрепления из глубинки из России, направляя их на захват села Новомихайловка.

Там каждый день совершается больше штурмов, чем на Авдеевском направлении.

"Там каждый день больше штурмов, чем на Авдеевском направлении. Вот, например, вчера 20 на Авдеевском направлении, а на Новомихайловке было и в ее окрестностях – 30 штурмов", – сказал военный.

Дмитрий Лиховой подчеркнул, что оборона украинских защитников держится.

"Враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова вовсе", – резюмировал он.

Российские оккупационные военные продолжают оказывать давление на украинских защитников по всей линии фронта. Самая тяжелая ситуация на фронте наблюдается на Авдеевском направлении, а бои у города не стихают. В то же время, украинские защитники поразили средства ПВО и артиллерию врага.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Авдеевском направлении постепенно снижается количество вражеских авиаударов. В то же время, захватчики применяют против украинских воинов запрещенные боеприпасы с химическим веществом.

Со своей стороны заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин указал на тревожные изменения на фронте. По его словам, враг работает и адаптируется к условиям на определенных участках.

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