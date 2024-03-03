Враг работает и адаптируется: в 3-й ОШБр заявили о тревожных переменах на фронте

С продолжением полномасштабной войны, уже пересекшей отметку в два года, характер боевых действий на украинском фронте ощутимо изменился. Враг адаптировался к условиям на определенных участках и даже научился реагировать на уловки воинов Сил обороны.

В частности, ныне оккупанты имеют преимущество в использовании FPV-дронов. Об этом рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин.

"Война постоянно меняется. Если еще некоторое время назад ночью можно было осуществлять логистику, маневры, а теперь уже и ночь не более "безопасна". На фронте в большом объеме уже присутствуют не только ночные разведывательные дроны, но и наносящие поражения. Сбросов ночью не так много, а вот ночные FPV работают очень активно", – отметил он.

По его словам, бойцы 3-й ОШБр пытаются наращивать свои технические возможности в этом направлении. Ведь все перемещения, логистические маневры происходят в основном в ночной период, а днем в основном только штурмовые действия.

В то же время, отметил военный, российские войска также работают над подобным, учатся и со временем делают все качественнее.

В частности, оккупанты адаптируются под условия на определенных участках фронта, под работу украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"О количестве по всем видам дронов, думаю, преимущество на стороне врага, хотя все зависит от подразделения", – указал Жорин.

Напомним, что воины 3-й ОШБр вместе с другими подразделениями Сил обороны сейчас сдерживают врага на Авдеевском направлении. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что там войска РФ имеют значительное преимущество в боеприпасах, увеличивают интенсивность артиллерийских обстрелов и бросают в бои новые резервы.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после посещения военных частей, держащих оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях, анонсировал смену некоторых командиров бригад. Он объяснил, что именно от этих военных руководителей зависит способность подразделения держать оборону.

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