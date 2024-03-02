Сырский анонсировал кадровые изменения на уровне бригад после поездки на фронт

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после посещения военных частей, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях, анонсировал смену некоторых командиров бригад.

Соответствующее заявление Сырский сделал в официальном Telegram-канале в субботу, 2 марта. Он пояснил, что именно от командира бригады в настоящее время зависит способность подразделения держать оборону.

"Продолжаю работать на Восточном фронте. В течение трех дней вполне стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим – нет. Прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных", – написал главнокомандующий.

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