Штурмовые подразделения РФ пытаются прорвать оборону: Сырский посетил фронт и заявил о просчетах некоторых командиров

Из-за активных наступательных действий войск РФ на многих участках линии украинского фронта ситуация остается сложной. Особенно она напряжена на Авдеевском и Запорожском направлениях, где штурмовые подразделения оккупантов пытаются прорвать оборону наших войск.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, посетивший передовые позиции защитников. Он также намекнул на просчеты, которые, по его словам, допустили некоторые украинские командиры.

Главком ВСУ говорит, что за Авдеевкой враг пытается захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи и Красногоровка. А на Запорожье продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Работино, над которыми захватчики пытаются вернуть контроль.

Сырский уточнил, что свою работу в районе боевых действий начал с оперативно-тактической группировки войск "Донецк" – в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении.

"Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется его подчиненными. Это определяется, прежде всего, опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения", – заявил он.

Генерал-полковник подчеркнул, что на уровне командиров батальонов, рот и взводов главное обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств. Однако, по его словам, во время работы у отдельных командиров были "выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке врага, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях".

Сырский заверил, что принял все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

"Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили врага, прорвавшегося на окраину Орловки. Продолжаю работать вместе до Победы!" – заявил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 28 февраля на украинском фронте произошло 99 боевых столкновений. На Авдеевском направлении защитники отбили 25, а на Новомихайловском – 38 вражеских атак.

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