За сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где идут упорные бои. Карта

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

За сутки 28 февраля на фронте произошло 99 боевых столкновений. Войска РФ пытаются наступать на разных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 29 февраля.

Всего за сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершили 163 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, церковь, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Плоское, Бударки, Варваровка, Купянск, Синьковка и Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Терны, Раздолевка, Васютинское, Часов Яр, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Нетайлово, Курахово, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области. Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 38 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении силами обороны отражена одна атака противника в районе восточнее Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по одной важной цели противника.

Напомним, оккупационные российские войска 28 февраля в очередной раз обстреляли мирные населенные пункты в Донецкой области Украины. На этот раз под удар вражеских войск России попали Покровский и Бахмутский районы.

Ранее сообщалось, что в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины подтвердили гибель воинов 73-го морского центра специальных операций. Это произошло во время столкновения бойцов с российскими оккупантами на юге нашей страны.

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