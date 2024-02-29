ВСУ выбили оккупантов, прорвавшихся на окраину Орловки: где находится населенный пункт и как выглядит карта боев

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать оккупантов на Авдеевском направлении. Враг пытается прорвать оборону ВСУ, но получает мощный отпор.

Накануне украинские защитники выбили оккупантов, которые прорвались на окраину населенного пункта Орловка. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам генерал-полковника, благодаря мужеству, стойкости и героизму украинские воины сдерживают штурмы российских войск. Отдельно Сырский отметил бойцов 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

Также главнокомандующий ВСУ сообщил, что вражеские подразделения, которые накануне прорвались на окраину населенного пункта Орловка, удалось выбить.

"Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", – сообщил Сырский.

Напомним, из-за активных наступательных действий войск РФ на многих участках линии украинского фронта ситуация остается сложной. Особенно она напряжена на Авдеевском и Запорожском направлениях, где штурмовые подразделения оккупантов пытаются прорвать оборону наших войск.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта дальнейших действий нашей армии на фронте. Какой из них будет воплощаться в жизнь, будет зависеть от того, получит ли наше государство помощь от Соединенных Штатов Америки.

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