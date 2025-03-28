Фото боевика 'ДНР' получило награду World Press Photo 2025: в МИД Украины возмутились

На европейском конкурсе World Press Photo 2025 среди лучших фотографий в этом году названы работы двух журналистов из Германии – Флориана Бахмайера и Нанны Хайтманн. На первой – 6-летняя Ангелина из Купянска, страдающая паническими атаками из-за взрывов и войны. А на второй – раненый боевик из так называемого "народного ополчения" на оккупированном Донбассе.

Видео дня

Как отмечают в World Press Photo, российско-украинская война была одной из главных тем в Европе. А Нанна Гайтманн из Германии "на протяжении последних трех лет активно освещает войну российско-украинскую войну со стороны России".

На "работе" Нанны изображен раненый мужчина в "подземном полевом госпитале" сепаратистов из так называемой ДНР где-то под Бахмутом.

"Этот солдат был призван воевать за поддерживаемую Россией сепаратистскую Донецкую "республику" на востоке Украины 22 февраля 2022, за два дня до полномасштабного российского вторжения в страну. Позже Россия в одностороннем порядке аннексировала эту территорию, а призвавшее его ополчение было влито в подразделения российской армии. Россия оккупировала огромные территории восточной Украины, а город Бахмут пережил одни из самых кровавых битв войны", – так подписано фото Нанны.

Нанна Хайтманн, как указано на странице World Press Photo, родилась и училась в Германии. Но там нет информации, что уже более шести лет эта юная немка живет и работает в Москве.

На награду Нанны за фотографию сепаратиста отреагировал МИД Украины. Там назвали "жалким" тандем из указанных фотографий.

"Это худший пример фальшивой нравственной эквивалентности между агрессором и тем, кто защищает от агрессии. У украинского ребенка не было выбора, а на его страну несправедливо напали. Приравнивать ее страдания к захватчикам, решившим вести захватническую войну, безнравственно", – заметил представитель министерства Георгий Тихий.

МИД Украины вместе с Украинской ассоциацией профессиональных фотографов осудили "моральную слепоту World Press Photo, которая противоречит основным принципам профессиональной журналистики", и призвали всех профессионалов и ассоциации, признающих абсурдность приравнивания жертв к преступникам, высказаться.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство иностранных дел Украины также отреагировало на заявление российского диктатора Владимира Путина об установлении временной власти в Украине под эгидой ООН. В МИД предоставили встречное предложение главарю Кремля ввести временное управление ООН в России, начиная с Воркуты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!