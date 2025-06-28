FPV, сбросы с неба и слаженная координация операторов: ВСУ разбили мотоколонну россиян на Сумщине. Видео

На Сумщине российские захватчики отправили в наступление мотоколонну, делая ставку на скорость и массовость. Но украинские военные разбили полностью оккупантов.

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Об этом рассказали в 71-й отдельной егерской бригаде, бойцы которой вместе со смежными подразделениями отбили вражеский штурм. Украинские защитники обнародовали кадры ликвидации врага.

Бой состоялся вблизи села Алексеевка. Российская мотоколонна пошла в штурм, намереваясь прорвать линию обороны украинских защитников.

За перемещением мотоциклов постоянно следили украинские разведывательные дроны и корректировали огонь по вражеским штурмовикам.

"Все пошло не по их плану. Ни один маневр не остается незамеченным – разведка видит все", – отметили военные.

Первые мотоциклисты наткнулись на плотный отпор украинских дронов. Техника россиян была уничтожена, что создало препятствие для дальнейших атак врага.

Зато украинские бойцы работали четко: точная работа FPV-дронов, сброс взрывчатки с неба и слаженная координация операторов.

"Те, кто выжил, разбежались, но были точечно уничтожены", – отметили военные.

Временно оккупированное село Алексеевка, возле которого состоялся бой, расположено на приграничье Сумщины вблизи Андреевки, которую недавно освободили украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA:

Бойцы Сил обороны Украины освободили Андреевку от вражеских российских войск. Село расположено почти на границе с Россией. Сумел взять населенный пункт под свой контроль 225-й Отдельный штурмовой полк.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована. Силы обороны повторно сковали около 50 тысяч военных РФ на Курском и Северослобожанском направлениях, в том числе элитные бригады ВДВ и морской пехоты.

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