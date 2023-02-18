Франция передаст стране 25 бронированных машин AMX-10P: что о них известно и как помогут ВСУ

Франция готовится поставить Украине 25 боевых машин пехоты AMX-10P, которые были сняты с вооружения французской армии в 2015 году. Техника находится в рабочем состоянии.

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Об этом сообщил журналист французского издания L'opinion Жан До Мерше. "Франция готовится продать Украине 25 бронемашин AMX-10P", – написал он в своем Twitter.

Что известно о AMX-10P

AMX-10P – французская БМП 1970-х годов. Поставки первых бронемашин начались в 1973 году для 7-й механизированной бригады сухопутных войск, они призваны были заменить БТР AMX-VCI. Несколько десятков лет AMX-10P была одной из самых легких БМП в мире.

Вывод из эксплуатации французских войск AMX-10P начался в 2008 году и полностью завершился в 2015 году – устаревшую машину заменили новой колесной БМП VBCI.

Характеристики AMX-10P

AMX-10P – это бронированная боевая, транспортная и вспомогательная машина, созданная компанией GIAT. Масса – 14,2 т, основное вооружение – 20 мм пушка M693 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет AANF1.

Пушка оснащена дневным прицелом с увеличением 6х, способна производить 700 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы – 1500 м. Наведение осуществляется с помощью электрических приводов или вручную. Пушка имеет двойную систему зарядки, позволяющую выбрать осколочно-фугасный или бронебойный тип боеприпаса.

Бронебойный снаряд на расстоянии 1000 м пробивает бронированную плиту толщиной 20 мм. Он способен поражать советские БМП (1 и 2) и другие легко бронированные машины. Из-за отсутствия системы стабилизации вооружения поразить из пушки цель без остановки машины практически невозможно.

Корпус АМХ-10Р полностью сварен из алюминиевых катанных броневых плит. БМП вмещает три человека экипажа и девять человек десанта. Защита AMX-10P кругом обеспечивается от 7,62 мм пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции заявили о скорых поставках Украине САУ Caesar. Также Париж совместно с Австралией поставят несколько тысяч 155-мм снарядов для западных артиллерийских систем, которые будут производиться специально для ВСУ.

Кроме того, во Франции сообщили о тайной передаче Украине противотанковых ракетных комплексов Akeron MP и ракет к ним. Они уже выполняют задачи на фронте.