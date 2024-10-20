Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ CAESAR за счет замороженных активов РФ

Силы обороны Украины получат 12 дополнительных самоходных артиллерийских систем CAESAR. Их оплатит Франция за деньги, полученные благодаря доходам от замороженных активов РФ.

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Министр вооруженных сил Французской Республики Себастьян Лекорню в интервью газете Tribune Sunday сказал, что эту технику закупят у франко-немецкой компании KNDS. Париж к концу 2024 года взыскал с доходов от российских активов 300 миллионов евро, и эти деньги мобилизуют для помощи Киеву.

Полученная сумма позволила "заказать 12 новых пушек CAESAR, которые будут поставлены в Украину, а также 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, огневые точки и ракеты Mistral", сказал Лекорню.

Во французском МО ранее заявляли, что с начала 2022 года Франция передала ВСУ 67 пушек. До конца 2024-го это количество должно увеличиться до 80.

CAESAR / "Цезарь" (с фр. CAmion Equipé d'un Système d'ARTillerie – "грузовик, оснащенный артиллерийской системой") – это 155-мм колесная САУ.

Эта пушка может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО (с кассетными включительно).

Ее максимальная дальность выстрела – 42 км (с использованием активно-реактивных снарядов с улучшенной аэродинамикой ERFB – 50 км). Возимый боекомплект – 18 снарядов. Быстрострельность – 6 выстрелов в минуту.

По состоянию на 2023 год, Украина могла совершать на своей территории текущий ремонт и ремонт средней сложности. Но чтобы капитально ремонтировать CAESAR, их приходилось вывозить в Польшу.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро посетил Киев и заявил, что существует вполне вероятная угроза перехода войны на Азию.

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