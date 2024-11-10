Франция передаст Украине новую партию ракет SCALP: какова их дальность

Франция продолжит оказывать военную помощь Украине, защищающуюся от полномасштабной агрессии России. Французские военные продолжают обучать украинских воинов.

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Также Париж намерен поставлять Украине ракеты Mistral и SCALP, являющиеся французским аналогом британских Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.

По его словам, Франция намерена передать Украине дополнительную партию ракет Scalp. Также украинская армия получит ракеты Mistral для систем противовоздушной обороны.

"Мы должны поддерживать нашу помощь на долгосрочной основе, потому что именно это позволит украинским властям рассмотреть политические решения, когда они решат это сделать. Военная поддержка крайне важна, и даже когда война закончится, мы должны продолжать укреплять украинскую армию", — подчеркнул Лекорню. .

Глава оборонного ведомства Франции также отметил продолжение подготовки украинских военнослужащих на французских полигонах.

"Мы продолжим беспрецедентную программу подготовки на востоке Франции, где 2 тысячи украинских солдат проходят обучение в бригадах под руководством французских солдат, используя французское оборудование", – отметил он.

Лекорню также отметил, что с приходом зимы Россия, скорее всего, нарастит атаки на Украину, поэтому задача партнеров – усилить украинскую ПВО и дать ВСУ дополнительные возможности для уничтожения военных целей РФ в российском тылу.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку. С наступлением зимы глубокие удары РФ по украинской территории, вероятнее всего, усилятся. Мы снова будем поставлять ракеты Mistral, в частности, для защиты зон боевых действий. А чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, в последние несколько дней я подписал новую передачу около десяти ракет Scalp, как и обещал президент Французской Республики Владимиру Зеленскому", – подчеркнул глава Минобороны Франции.

Французские SCALP EG – это авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля", предназначенные для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. Их можно использовать в сложных погодных условиях и в любое время суток, также они не боятся влияния средств радиоэлектронной борьбы.

Заявленная дальность пуска SCALP EG составляет более 250 км в экспортном варианте и до 560 км для армий Франции и Британии. Даже минимальная дальность позволяет украинским воинам "доставать" любую российскую цель на оккупированных территориях нашего государства.

Ракета SCALP имеет длину более 5 метров и диаметр корпуса 63 см. Вес ракеты составляет 1300 кг, а полезная нагрузка – 450 кг. Такая боевая часть оставляет воронки глубиной до 30 метров.

Одним из многочисленных преимуществ этой ракеты является то, что основную часть траектории полета она проходит на высоте 100-150 м, а перед атакой назначенного объекта опускается еще ниже. Это уменьшает шансы на то, что враг заранее заметит ракету.

Главная особенность системы наведения SCALP – тепловизионная головка, которая сбрасывается в районе цели. Благодаря этому ракета ищет заложенную в память цель и доходит до нее, а не просто бьет по координатам.

Напомним, о решении передать Украине дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG президент Франции Эммануэль Макрон объявил на июльском саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Уже в начале августа первые такие ракеты прибыли в Украину.

С тех пор эти французские ракеты доставили захватчикам немало хлопот. В частности, два SCALP-EG поразили российский ракетный катер "Аскольд" в Керчи в ноябре 2023 года.

В мае этого года Париж объявил, что Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP, подлежащие утилизации.