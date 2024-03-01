Франция сосредоточится на передаче ВСУ авиабомб A2SM, но не истребителей Mirage 2000, – Лекорню

Во Франции считают, что целесообразнее передавать Силам обороны Украины больше авиабомб A2SM (AASM Hammer) модернизированных под украинские самолеты, чем поставлять истребители Mirage 2000. Париж сосредоточится именно на обеспечении ВСУ этими авиабомбами.

Об этом сказал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню на заседании Комитета по вопросам обороны Национальной ассамблеи в четверг, 29 февраля, передает издание Zone militaire. Глава ведомства отметил, что Париж "тоже хочет сделать что-то полезное" в вопросе авиации для украинской армии.

Он сказал, что у Франции на вооружении есть не так много Mirage 2000, а их техническое обслуживание было бы "очень сложной задачей". Поэтому в Париже решили помочь Украине с подготовкой пилотов.

Кроме того, страна вложила средства и инженерные разработки в адаптацию бомб A2SM (класса "воздух-земля") к поколениям советских самолетов Су-24 и МиГ-29, которые есть у Украины.

Лекорню сказал, что государство ежемесячно передает Украине 50 бомб A2SM, которые совместимы с советскими самолетами, и "это изменение правил игры".

"И это было самое важное. После этого ведутся дискуссии об авиации, но она никогда не является центральным пунктом, на котором мы концентрируемся", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция передаст Силам обороны Украины 100 беспилотников производства французской компании Delair. Эта компания считается одним из ведущих мировых производителей БПЛА.

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