Французская компания совместно с украинским предприятием 'Антонов' будет производить дроны Aarok MALE – La Tribune

Французская компания Turgis & Gaillard подписала договор с украинским предприятием "Антонов" о совместном производстве уменьшенной и более дешевой версии затратного беспилотника Aarok MALE. Соглашение было подписано во время визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню 28 сентября.

Об этом сообщило французское издание LaTribune. Отмечается, что выпускаемый ГП "Антонов" беспилотник Aarok предназначается только для Вооруженных сил Украины.

Конкретное время выпуска дронов не называется. Однако президент и основатель Turgis & Gaillard Фанни Тюржи заявила, что Aarok MALE "скорее всего, должен взлететь в Украине в следующем году".

По ее словам, после подписания соглашения украинская и французская стороны должны согласовать все последующие действия на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производить беспилотники. В частности, нужно определиться с местом для сбора дрона и решить, какое французское и украинское оборудование выбрать для этого БПЛА.

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Беспилотник Aarok был тайно разработан базирующейся во Франции оборонной компанией Turgis & Gaillard. Для французской оборонной промышленности этот БПЛА можно справедливо назвать рекордной разработкой, поскольку это самый большой беспилотный летательный аппарат, который когда-либо разрабатывали французы.

Aarok был презентован на Парижском авиасалоне в июне 2023 года.

Дрон Aarok принадлежит к классу MALE – средневысотным летательным аппаратам с большой продолжительностью полета, несущим различные датчики и вооружение в зависимости от миссии.

Максимальная скорость беспилотника – 463 км/ч. Он может летать в течение 30 часов и не требует подготовленной инфраструктуры.

Беспилотник может нести до 1500 кг вооружения и превосходит возможности MQ-9 Reaper. Он имеет достаточно мощностей и места под крыльями для сочетания различных систем полезной нагрузки. Одновременно БПЛА Aarok может иметь на борту как оптико-электронную камеру, так и многорежимный радар и системы радиотехнической разведки.

Кроме того, для выполнения ударных задач Aarok может быть оснащен, в частности, высокоточным модульным оружием "воздух-земля" AASM Hammer от французской компании Safran. С такой ракетой дальность стрельбы беспилотника Aarok составит 35 км.

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