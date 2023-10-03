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Французская компания совместно с украинским предприятием "Антонов" будет производить дроны Aarok MALE – La Tribune

Надежда Данищук
War
2 минуты
2,7 т.
Французская компания совместно с украинским предприятием 'Антонов' будет производить дроны Aarok MALE – La Tribune

Французская компания Turgis & Gaillard подписала договор с украинским предприятием "Антонов" о совместном производстве уменьшенной и более дешевой версии затратного беспилотника Aarok MALE. Соглашение было подписано во время визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню 28 сентября.

Об этом сообщило французское издание LaTribune. Отмечается, что выпускаемый ГП "Антонов" беспилотник Aarok предназначается только для Вооруженных сил Украины.

Французская компания совместно с украинским предприятием "Антонов" будет производить дроны Aarok MALE – La Tribune

Конкретное время выпуска дронов не называется. Однако президент и основатель Turgis & Gaillard Фанни Тюржи заявила, что Aarok MALE "скорее всего, должен взлететь в Украине в следующем году".

По ее словам, после подписания соглашения украинская и французская стороны должны согласовать все последующие действия на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производить беспилотники. В частности, нужно определиться с местом для сбора дрона и решить, какое французское и украинское оборудование выбрать для этого БПЛА.

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Французская компания совместно с украинским предприятием "Антонов" будет производить дроны Aarok MALE – La Tribune

Беспилотник Aarok был тайно разработан базирующейся во Франции оборонной компанией Turgis & Gaillard. Для французской оборонной промышленности этот БПЛА можно справедливо назвать рекордной разработкой, поскольку это самый большой беспилотный летательный аппарат, который когда-либо разрабатывали французы.

Aarok был презентован на Парижском авиасалоне в июне 2023 года.

Дрон Aarok принадлежит к классу MALE – средневысотным летательным аппаратам с большой продолжительностью полета, несущим различные датчики и вооружение в зависимости от миссии.

Максимальная скорость беспилотника – 463 км/ч. Он может летать в течение 30 часов и не требует подготовленной инфраструктуры.

Беспилотник может нести до 1500 кг вооружения и превосходит возможности MQ-9 Reaper. Он имеет достаточно мощностей и места под крыльями для сочетания различных систем полезной нагрузки. Одновременно БПЛА Aarok может иметь на борту как оптико-электронную камеру, так и многорежимный радар и системы радиотехнической разведки.

Кроме того, для выполнения ударных задач Aarok может быть оснащен, в частности, высокоточным модульным оружием "воздух-земля" AASM Hammer от французской компании Safran. С такой ракетой дальность стрельбы беспилотника Aarok составит 35 км.

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