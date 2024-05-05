Французские офицеры изучают наш опыт и пытаются адаптироваться, – журналист

Французские офицеры изучают опыт украинских защитников в войне против российских оккупационных войск. Таким образом, армия Франции пытается адаптироваться к современным условиям ведения боевых действий.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что его первый из украинских журналистов пригласили для съемки некоторых этапов боевой подготовки украинских пехотинцев на одной из военных баз Франции.

"Французский лейтенант, командовавший занятиями украинских пехотинцев, после завершения подошел ко мне и сказал по-английски: "Здравствуйте, господин Бутусов, я подписчик вашего канала Бутусов плюс, смотрю все боевые видео, мы учимся по ним современной войне. Спасибо", – говорится в сообщении.

Бутусов отметил, что это общение стало одним из самых приятных моментов поездки, организованной для него министерством обороны Франции с целью ознакомления с некоторыми аспектами военных программ Франции и консультаций по возможному участию французских войск в боевых действиях, как предусматривает президент Эммануэль Макрон.

"Я был приятно удивлен профессиональным уровнем и мотивацией французских военных, в частности молодых офицеров и солдат, которые внимательно изучают наш опыт и пытаются адаптироваться к современным условиям", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Макрон в очередной раз заговорил о возможности отправки своих войск на территорию Украины. По его словам, нельзя исключать никаких действий, учитывая, что страна-агрессор РФ не ставит перед собой никаких рамок.

Макрон также выразил мнение, что безопасность Европы невозможна без обеспечения стабильности Украины. По его словам, война, которую ведет Россия против нашей страны, - основная угроза для континента.

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