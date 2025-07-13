Французский производитель оружия для ВСУ представил наземного робота с противотанковыми ракетами: что известно. Фото

На оборонной выставке Techterre 2025 французская компания Arquus представила наземного боевого робота DRAILER MARSEUS с восемью противотанковыми ракетами MBDA Akeron LP. Этот комплекс способен поражать цели на расстоянии до 8 км, в том числе без прямого визуального контакта.

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По словам разработчиков, этот комплекс позволяет уничтожать врага, не подвергая пехоту опасности. Об этом сообщили на официальной странице компании в соцсети X и "Милитарный".

За основу использована обновленная версия DRAILER – гибридного электрического наземного дрона на четырех управляемых колесах. Он может пройти до 100 км со скоростью до 20 км/ч, грузоподъемность до 700 кг. Новый боевой модуль позволяет применять ракеты в формате "выстрелил и забыл" или с ручным наведением – в зависимости от условий боя. Этот дрон можно использовать также для задач РЭБ, разведки и борьбы с дронами.

Ракеты Akeron LP оснащены многорежимным самонаведением, зашифрованным каналом связи и могут действовать в режиме управления оператором. Их боевая часть – тандемная, что позволяет эффективно поражать широкий спектр целей, например танки с динамической защитой, бетонные укрепления, лодки, живую силу и тому подобное.

Система MARSEUS разработана в рамках европейского оборонного проекта Modular Architecture Solutions for EU States, финансируемого за счет средств Европейского оборонного фонда. Завершающая демонстрация боевых возможностей ожидается 24 сентября 2025 года.

В 2025 году состоялись и первые успешные испытания тяжелой версии ракеты – Akeron LP, которая имеет дальность до 8 км. Она разрабатывается для замены американских Hellfire II и установки на боевые вертолеты Tiger в рамках европейской программы MAST-F.

ВСУ уже используют ракеты Akeron на поле боя

Франция уже активно использует ракеты Akeron в своих Вооруженных силах – их устанавливают на бронетехнику, вертолеты Tiger и применяют в пехотных подразделениях.

Кроме этого, французское противотанковое оружие Akeron MP уже используется украинскими военными на передовой. Вице-президент Комиссии по нацобороны Франции Жан-Луи Тьерио еще в феврале 2023 года подтвердил, что комплексы были переданы ВСУ без публичного объявления. Речь идет о ракетных комплексах 5-го поколения Missile Moyenne Portée (Akeron MP), способных поражать цели на расстоянии более 4 км. Сколько именно таких систем получила Украина, французский чиновник не уточнил.

Ракета Akeron MP весом 15 кг имеет инфракрасное самонаведение и волоконно-оптический канал, который позволяет оператору менять цель во время полета или прекращать атаку. Система работает автоматически, а также поддерживает режим "человек в сети", когда выбор цели возможен уже после запуска.

Она способна пробивать до 1000 мм брони и 2 м бетона, поражать как технику, так и живую силу, включая пехоту и лодки. Благодаря тандемной боевой части ракета эффективна против танков с динамической защитой, а специальная система запуска позволяет стрелять даже из закрытых помещений.

Франция также передала Украине другое современное оружие: системы Mistral, артиллерию CAESAR и TRF1, РСЗО LRU, системы ПВО Crotale и бронетранспортеры VAB. По словам депутата Лионеля Руае-Перро, это была часть более широкой программы помощи, которую ранее не разглашали.

Akeron остается единственной в мире противотанковой ракетой 5-го поколения, которая уже испытана в реальных боевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии заработала собственная линия по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, независимая от США. Это открывает возможность для Берлина самостоятельно поставлять такие ракеты Украине.

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