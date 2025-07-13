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Французский производитель оружия для ВСУ представил наземного робота с противотанковыми ракетами: что известно. Фото

Екатерина Дутик
War
3 минуты
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Наземный боевой робот DRAILER MARSEUS был представлен на оборонной выставке

На оборонной выставке Techterre 2025 французская компания Arquus представила наземного боевого робота DRAILER MARSEUS с восемью противотанковыми ракетами MBDA Akeron LP. Этот комплекс способен поражать цели на расстоянии до 8 км, в том числе без прямого визуального контакта.

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По словам разработчиков, этот комплекс позволяет уничтожать врага, не подвергая пехоту опасности. Об этом сообщили на официальной странице компании в соцсети X и "Милитарный".

За основу использована обновленная версия DRAILER – гибридного электрического наземного дрона на четырех управляемых колесах. Он может пройти до 100 км со скоростью до 20 км/ч, грузоподъемность до 700 кг. Новый боевой модуль позволяет применять ракеты в формате "выстрелил и забыл" или с ручным наведением – в зависимости от условий боя. Этот дрон можно использовать также для задач РЭБ, разведки и борьбы с дронами.

Французский производитель оружия для ВСУ представил наземного робота с противотанковыми ракетами: что известно. Фото

Ракеты Akeron LP оснащены многорежимным самонаведением, зашифрованным каналом связи и могут действовать в режиме управления оператором. Их боевая часть – тандемная, что позволяет эффективно поражать широкий спектр целей, например танки с динамической защитой, бетонные укрепления, лодки, живую силу и тому подобное.

Система MARSEUS разработана в рамках европейского оборонного проекта Modular Architecture Solutions for EU States, финансируемого за счет средств Европейского оборонного фонда. Завершающая демонстрация боевых возможностей ожидается 24 сентября 2025 года.

Французский производитель оружия для ВСУ представил наземного робота с противотанковыми ракетами: что известно. Фото

В 2025 году состоялись и первые успешные испытания тяжелой версии ракеты – Akeron LP, которая имеет дальность до 8 км. Она разрабатывается для замены американских Hellfire II и установки на боевые вертолеты Tiger в рамках европейской программы MAST-F.

Французский производитель оружия для ВСУ представил наземного робота с противотанковыми ракетами: что известно. Фото

ВСУ уже используют ракеты Akeron на поле боя

Франция уже активно использует ракеты Akeron в своих Вооруженных силах – их устанавливают на бронетехнику, вертолеты Tiger и применяют в пехотных подразделениях.

Кроме этого, французское противотанковое оружие Akeron MP уже используется украинскими военными на передовой. Вице-президент Комиссии по нацобороны Франции Жан-Луи Тьерио еще в феврале 2023 года подтвердил, что комплексы были переданы ВСУ без публичного объявления. Речь идет о ракетных комплексах 5-го поколения Missile Moyenne Portée (Akeron MP), способных поражать цели на расстоянии более 4 км. Сколько именно таких систем получила Украина, французский чиновник не уточнил.

Французский производитель оружия для ВСУ представил наземного робота с противотанковыми ракетами: что известно. Фото

Ракета Akeron MP весом 15 кг имеет инфракрасное самонаведение и волоконно-оптический канал, который позволяет оператору менять цель во время полета или прекращать атаку. Система работает автоматически, а также поддерживает режим "человек в сети", когда выбор цели возможен уже после запуска.

Она способна пробивать до 1000 мм брони и 2 м бетона, поражать как технику, так и живую силу, включая пехоту и лодки. Благодаря тандемной боевой части ракета эффективна против танков с динамической защитой, а специальная система запуска позволяет стрелять даже из закрытых помещений.

Французский производитель оружия для ВСУ представил наземного робота с противотанковыми ракетами: что известно. Фото

Франция также передала Украине другое современное оружие: системы Mistral, артиллерию CAESAR и TRF1, РСЗО LRU, системы ПВО Crotale и бронетранспортеры VAB. По словам депутата Лионеля Руае-Перро, это была часть более широкой программы помощи, которую ранее не разглашали.

Akeron остается единственной в мире противотанковой ракетой 5-го поколения, которая уже испытана в реальных боевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии заработала собственная линия по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, независимая от США. Это открывает возможность для Берлина самостоятельно поставлять такие ракеты Украине.

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