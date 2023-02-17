Франция тайно передавала Украине ПТРК Akeron, действующие по принципу ''выстрелил и забыл''

Франция передала Вооруженным силам Украины противотанковые ракетные комплексы Akeron MP и ракеты к ним. Об этих поставках ранее публично не сообщалось.

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Французские ПТРК уже выполняют задачи на фронте. Об этом рассказал вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио в интервью Оpexnews.

Общаясь с журналистами, он признал, что Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Missile Moyenne Portеe, более известные как MMP или Akeron MP, о чем официально ранее не объявлялось. Количество ПТРК, полученных ВСУ, он не уточнил.

"Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные AKERON хорошо выполняют свои задачи", – заявил Тьерио.

Как пишет "Милитарный", Akeron MP – это легкая многоцелевая ракета весом 15 кг. Она способна поражать цели на расстоянии более 4 км.

Благодаря сравнительно небольшому весу и компактным размерам, с Akeron MP может работать расчет нескольких пехотинцев, также ракету можно запускать с транспортных средств.

Система наведения Akeron MP работает по принципу "выстрелил и забыл". Инфракрасная оптическая система самонаведения ракеты позволяет ей наводиться на цель автономно и без дополнительного ввода. Потому военный может покинуть огневую позицию сразу после запуска.

Akeron MP оснащена волоконно-оптическим соединением с пусковой установкой, что обеспечивает так называемый режим "человек в сети", в котором ракета запускается без наведения на конкретную цель.

"Изображение в ГСН передается по оптико-волоконному кабелю оператору, который затем может наблюдать за целевой зоной, наводить ракету на определенную цель, изменять цели во время полета или прерывать процесс стрельбы. Пользователь может даже выбрать определенную целевую точку на выбранной цели. Телевизионный канал управления ракетой позволяет ракете поражать цели за преградами, а в случае тяжелобронированных целей, таких как основные боевые танки, выполнять профиль полета "атака сверху", когда ракета поражает более тонкую верхнюю броню цели", – пишет "Милитарный".

В конструкции ракеты используется тандемная боевая часть, это лишь усиливает ее универсальность, позволяя эффективно поражать солидный спектр целей, в частности, средние и тяжелые танки с динамической защитой, а также бетонные укрепления, лодки и вражескую пехоту на открытой местности.

В то же время ракета оснащена системой запуска с пониженной отдачей. Это позволяет запускать ее из помещений, что делает Akeron MP очень действенным в условиях городских боев.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные получили современные автономные разведывательные центры Skykit, они позволяют получать данные с десятков спутников, анализировать их с помощью искусственного интеллекта – и таким образом отслеживать каждый шаг вражеских войск.

Эти системы были официально представлены только в январе 2023 года, однако СМИ утверждают, что украинские воины получили возможность пользоваться преимуществами, которые они дают, задолго до презентации. Некоторые издания утверждали, что Skykit сыграли свою роль при увольнении украинскими воинами Харьковщины и правобережья Херсонщины.

Также сообщалось, что Нидерланды вместе с Германией и Данией предоставят Украине 100 Leopard. Об этом в рамках официального визита в Киев заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Как было заявлено в ходе совместной пресс-конференции Рютте и президента Украины Владимира Зеленского после переговоров, Нидерланды также не исключают возможности передачи Украины в будущем современных истребителей и удерживают лидерство в деле привлечения к ответственности военных преступников из РФ.

В то же время федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, призвал союзников как можно быстрее отправить Украине танки. Глава правительства страны, которая до недавнего времени изо всех сил пыталась избежать передачи Украине тяжелой бронетехники, сейчас отмечает: войну затягивает не западная военная помощь, а имперские амбиции России и ее нежелание прекратить агрессию против соседнего государства.