Фронт, производство оружия и защита городов: Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основными вопросами были поле боя, оружие, защита от российских атак городов, громад и критической инфраструктуры.

Об этом гарант сообщил в Telegram. "Прежде всего – фронт. Был доклад главкома Александра Сырского. Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно", – заявил президент.

Вторым вопросом было производство украинского оружия. Об этом доложил министр обороны Рустем Умеров.

"Мы работаем над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет обременять военный бюджет, а с другой – будет гарантировать производителям долгосрочные обязательства государства", – отметил Зеленский.

Третьей темой стала защита нашей территории. Президент поручил на следующую Ставку "собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно".

Как писал OBOZ.UA, ранее в интервью NBC News Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к более масштабному наступлению России, которое государство-агрессор планирует на конец мая – начало июня. Уже к 9 мая Кремль рассчитывает взять под контроль Часов Яр на Донетчине.

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