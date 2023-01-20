'Фронт врагу не удалось прорвать': в ВСУ рассказали о боях за Бахмут и Соледар

Российским войскам так и не удалось прорвать украинский фронт в Донецкой области. Несмотря на огромные потери врагу не удалось полностью захватить Соледар, не говоря уже о Бахмуте.

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Об этом в своем блоге на "Цензор.нет" написала Алена Шевцова, советница Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. По ее словам, украинские воины держат Бахмутское направление под огневым контролем и истощают силы и ресурсы РФ настолько, что Соледар уже превратился для них во вторую Чернобаевку.

По словам Шевцовой, потери, которые понесли российские оккупанты при штурмах Соледара и Бахмута, несоизмеримы с теми "выгодами", которые захватчики получают, взяв под контроль эти города. К тому же основной цели россияне так и не достигли: они не смогли прорвать украинский фронт.

"Цель усилий оппонентов в том, чтобы прорвать наш фронт. Ни Соледар, ни Бахмут как населенные пункты не стоят тех усилий и потерь, которые уже понесли россияне. Более того, фронт врагу не удалось прорвать, и поэтому операция для россиян продолжается. Мы держим все под огневым контролем и истощаем их ресурсы и инициативы. Наши бойцы уже называют Соледар аналогом Чернобаевки. Подобное давление массой могло быть на любом другом участке фронта, эта ситуация была неизбежна", – отметила Шевцова.

Она пояснила, что украинские воины могли отойти с невыгодных позиций в Соледаре еще неделю или две назад, однако не делали этого, потому что стремились нанести врагу максимальные потери.

"Потенциально из города можно было выйти неделю-две назад, но здесь вопрос прогноза действий и оценки ресурсов противника. Мы были уверены в своих силах, у нас подготовленные и мотивированные бойцы. У нас был успешный предыдущий опыт обороны. Поэтому мы стремились дожать ситуацию – максимально истощить наступательные ресурсы россиян. Повторюсь, пока операция продолжается", – добавила советница.

Особенно сложной оборона Соледара была именно из-за непрерывности вражеских штурмов: враг не считал свои потери в стремлении истощить защитников города.

"Нужно хорошо чувствовать и просчитывать состояние нашей обороны, наших сил на конкретном участке фронта в конкретный момент. Ведь происходит истощение инженерных сооружений, истощение психологического состояния бойцов. ВОП (взводный опорный пункт) сохраняет свою инженерную способность какое-то время, затем его необходимо обновлять, человек может быть эффективен определенное время как боец. Особенно сильное истощение людей происходит именно во время штурмовых действий. Усилия россиян были направлены на то, чтобы истощить наших людей, не дать возможности им перегруппироваться путем создания постоянного, непрерывного давления. Это очень сложная тактика для обороны, когда противник не жалеет себя. Отмечаю, людей они не жалеют, для нас, наоборот, жизнь бойца во главе угла", – отметила Шевцова.

Она также добавила, что Бахмутская операция еще не окончена. Насколько она была успешной, покажет время и последующий анализ, в ходе которого военные сделают выводы.

Шевцова подчеркнула, что никто так сильно не стремится к завершению войны и победе, чем воины на фронте.

"Никто так не настроен на завершение войны и победу, как бойцы на передовой на фронте. Ты постоянно видишь потери – это твои товарищи рядом, ты сам постоянно находишься под угрозой, поэтому вопрос цены свободы твоего государства, твоего народа стоит как никогда актуально", – подчеркнула советница Командования ВС ВСУ.

Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак объяснил, как битвы за Бахмут и Соледар могут повлиять на вероятность нового наступления России с севера. Он считает, что эти две операции тесно связаны между собой. Ведь кремлевский диктатор Владимир Путин, по его мнению, хотел бы объединить оккупированные территории востока с другими украинскими землями после их захвата – вдоль реки Ворскла и на левом берегу Днепра.

РФ сконцентрировала значительные резервы в районах Воронежа, Курска и Брянска. Если наступление начнется оттуда, под ударом могут оказаться Полтава и Днепр. Российская группировка с севера может попытаться объединиться с оккупационными войсками, ныне воюющими в районе Бахмута и Соледара.