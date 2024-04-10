ФСБ ищет агентов среди иностранцев в Канаде: в ГУР раскрыли схему

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) ищет агентов среди иммигрантов из РФ и других стран, находившихся в составе или под влиянием Советского Союза. В частности, в Канаде ФСБ пытается найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать их.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Отмечается, что русская спецслужба для поиска агентуры употребляет русскоязычные СМИ.

"Поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, которые находились в составе или под влиянием советского союза. Свои призывы кремлевская спецслужба продвигает, в частности через русскоязычные средства массовой информации в Канаде", – говорится в сообщении разведки.

Украинская разведка сообщила, что в марте этого года ФСБ распространила в Торонто открытку со своим обращением к иммигрантам. Открытку вложили в бесплатную печатную газету, позиционирующую себя как демократическое издание. Эту газету распространяют в магазинах европейских товаров, российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города.

"Интересно, что указанное издание позиционирует себя продемократическим и антипутинским, однако может быть только прикрытием и способом привлечения внимания местных структур безопасности", - отметили в ГУР.

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