'Фуфло пацанам прогнал': зэки-наемники из 'Шторм Z' обратились к 'шерстюге' Пригожину

Наемники из ЧВК "Шторм-Z", накануне поддержавшие объявленный главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным поход на Москву, обвинили последнего в предательстве. Представители формирования, в составе которого воюет огромное количество зэков, заявили, что Пригожин "фуфло пацанам прогнал" и "срулил", оставив поверивших ему оккупантов на растерзание мстительной Москве.

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Наемники уверили, что такому "нелюдю" и "шерстюге", как Пригожин, предательство "хорошие люди" просто так не оставят. Обращение оккупантов появилось в сети.

"Здоровы были, Викторович! А че там говорят, что ты куда-то слился, фуфло пацанам всем прогнал? Весь "Шторм-Z" за тебя готов был горой идти. И не только "Шторм-Z" – и твои пацаны. А ты куда-то срулил", – говорит один из вооруженных оккупантов в кадре.

Он констатировал, что поддержавших Пригожина наемников уже начинают репрессировать: последствия предательства "повара Путина" они уже начали ощущать на собственных шкурах.

"Нас тут командиры уже гнобят. Гасят. Так вообще не делается. Когда люди друг с другом двигаются, они двигаются ровнячком. А ты, получается, нелюдь. Шерстюга (термин используется в тюремной лексике для обозначения в основном тех, кто сотрудничает с администрацией тюрьмы. – Ред.). Больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так, то покажи свое, мужицкое. Мы в тебе уверены", – заявил наемник.

Еще один оккупант подчеркнул, что Пригожин подставил тех, кто ему поверил – и этого ему точно не простят.

"Жень, ты подставил нас и своих ребят. Красиво базарил. Мы оказали тебе поддержку, а сейчас что? Нам уже обещают "хорошую жизнь". Думаю, так же, как и твоим пацанам. Поверь, хорошие люди этого просто так не оставят", – заявил он.

Накануне, когда "вагнеровцы" уже взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону, включая военный аэродром и штаб Южного военного округа, а Пригожин объявил "марш справедливости" на Москву, наемники из "Шторм-Z" заявили о своей поддержке ЧВК "Вагнер".

"Викторович, здоровы были с передка, "Шторм-Z"! От всех пацанов тебе привет. То, что ты делаешь, мы полностью поддерживаем — если че — шуми, в любое время придем расп***ать этих тыловых крыс из их кабинетов. Давно пора их оттуда выбросить, потому что расселись, уроды", – заявил один из наемников в обнародованном в сети видеообращении.

Напомним, в мае стало известно, что Россия бросила на фронт дополнительную живую силу, в частности ЧВК "Шторм Z". Ее сформировали из значительного количества российских заключенных и добавляют к регулярным подразделениям российских оккупационных войск для осуществления так называемых "мясных штурмов".