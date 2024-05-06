"Фундамент Вооруженных сил Украины": Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня пехоты. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский в День пехоты – 6 мая – встретился с воинами-пехотинцами, родными погибших Героев и командирами подразделений. Гарант вручил государственные награды, боевые знамена и почетные знаки отличия.

Мероприятие прошло на территории Мариинского дворца в Киеве. Фотографиями и видео поделился сайт Офиса президента Украины.

Пехотинцы – это основа нашей армии, наиболее многочисленная и определяющая составляющая Сил обороны Украины, фундамент ВСУ, подчеркнул глава государства.

"Наш украинский контроль именно там на земле, где есть наши пехотные позиции, сила наших воинов-пехотинцев: пехотных, мотопехотных, механизированных, штурмовых, горно-штурмовых, егерских воинских частей", – отметил Зеленский.

Он от имени всех украинцев поблагодарил пехотинцев за силу, храбрость, стойкость.

Президент также поблагодарил защитников за то, что Украина смогла выстоять и сохраняет возможность достичь своих задач. "И каждый украинец – все наши люди – всегда должны помнить, через что проходят наши воины, сколько это боли, сколько это потерь", – отметил Зеленский.

Память погибших пехотинцев почтили минутой молчания.

Награды, врученные президентом ко Дню пехоты

Глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины. Высшей государственной награды удостоены:

– Младший сержант Антон Коваленко. В июне 2023 года подразделение под его руководством зачистило взводный опорный пункт и заняло круговую оборону. Благодаря найденной на месте радиостанции он перехватывал информацию о планах и передвижениях оккупантов и передавал их координаты. Коваленко погиб на огневой позиции. Перед ней было обнаружено более 30 уничтоженных российских захватчиков.

– Солдат Данило Подыбайло. Являлся старшим пилотом расчета БПЛА. Его экипаж обнаружил пять самоходных артиллерийских установок, две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", станковый автоматический гранатомет и два миномета. Благодаря корректировке огня, артиллерии все удалось уничтожить. Подыбайло погиб 1 июня 2023 года в результате прямого попадания снаряда в блиндаж.

Трое воинов получили награды президента "Крест боевых заслуг":

– Капитан Роман Есков. Во время боя вытащил раненого побратима, оказал помощь и организовал эвакуацию. В октябре прошлого года личный состав под его руководством отразил штурмы врага, сохранил позиции, уничтожил около 13 российских военных и еще 10 ранил.

– Майор Валерий Лобов. В июне 2023-го лично повел роту на штурм. Получил ранение, но, несмотря на это, организовал эвакуацию одной части подразделения, а другую довел до вражеских позиций. Сам после этого потерял сознание. Лобова эвакуировали с поля боя в тяжелом состоянии, но через два месяца он продолжил выполнять боевые задания в районе села Работино Запорожской области.

– Младший сержант Павел Свиридюк. Не раз прикрывал уход побратимов с позиций, на которые плотно наступали россияне. Это позволяло перегруппироваться, занять оборону на более выгодной территории и остановить противника. Обнаруживал квадрокоптером российские ДРГ и уничтожал их гранатами.

Президент также вручил одному военнослужащему орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, трем – ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Трое воинов получили ордена "За мужество" ІІ степени, пятеро – "За мужество" ІІІ степени.

Глава государства вручил боевые знамена 22, 31, 32 и 65 отдельным механизированным бригадам.

Почетное отличие "За мужество и отвагу" получили 47 и 66 отдельные механизированные бригады.

Как писал OBOZ.UA, в поздравлении украинских пехотинцев с профессиональным праздником Владимир Зеленский подчеркнул, что пехота выполняет самые сложные задачи на фронте.

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