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"Фундамент Вооруженных сил Украины": Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня пехоты. Фото и видео

Дарья Дурова
War
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Награждение военнослужащей ВСУ

Президент Владимир Зеленский в День пехоты – 6 мая – встретился с воинами-пехотинцами, родными погибших Героев и командирами подразделений. Гарант вручил государственные награды, боевые знамена и почетные знаки отличия.

Мероприятие прошло на территории Мариинского дворца в Киеве. Фотографиями и видео поделился сайт Офиса президента Украины.

Пехотинцы – это основа нашей армии, наиболее многочисленная и определяющая составляющая Сил обороны Украины, фундамент ВСУ, подчеркнул глава государства.

"Наш украинский контроль именно там на земле, где есть наши пехотные позиции, сила наших воинов-пехотинцев: пехотных, мотопехотных, механизированных, штурмовых, горно-штурмовых, егерских воинских частей", – отметил Зеленский.

Президент во время исполнения Гимна
Церемонию провели перед Мариинским дворцом
Военное руководство
Общее фото

Он от имени всех украинцев поблагодарил пехотинцев за силу, храбрость, стойкость.

Президент также поблагодарил защитников за то, что Украина смогла выстоять и сохраняет возможность достичь своих задач. "И каждый украинец – все наши люди – всегда должны помнить, через что проходят наши воины, сколько это боли, сколько это потерь", – отметил Зеленский.

Память погибших пехотинцев почтили минутой молчания.

Минута молчания

Награды, врученные президентом ко Дню пехоты

Глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины. Высшей государственной награды удостоены:

– Младший сержант Антон Коваленко. В июне 2023 года подразделение под его руководством зачистило взводный опорный пункт и заняло круговую оборону. Благодаря найденной на месте радиостанции он перехватывал информацию о планах и передвижениях оккупантов и передавал их координаты. Коваленко погиб на огневой позиции. Перед ней было обнаружено более 30 уничтоженных российских захватчиков.

– Солдат Данило Подыбайло. Являлся старшим пилотом расчета БПЛА. Его экипаж обнаружил пять самоходных артиллерийских установок, две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", станковый автоматический гранатомет и два миномета. Благодаря корректировке огня, артиллерии все удалось уничтожить. Подыбайло погиб 1 июня 2023 года в результате прямого попадания снаряда в блиндаж.

Мать погибшего воина

Трое воинов получили награды президента "Крест боевых заслуг":

– Капитан Роман Есков. Во время боя вытащил раненого побратима, оказал помощь и организовал эвакуацию. В октябре прошлого года личный состав под его руководством отразил штурмы врага, сохранил позиции, уничтожил около 13 российских военных и еще 10 ранил.

– Майор Валерий Лобов. В июне 2023-го лично повел роту на штурм. Получил ранение, но, несмотря на это, организовал эвакуацию одной части подразделения, а другую довел до вражеских позиций. Сам после этого потерял сознание. Лобова эвакуировали с поля боя в тяжелом состоянии, но через два месяца он продолжил выполнять боевые задания в районе села Работино Запорожской области.

– Младший сержант Павел Свиридюк. Не раз прикрывал уход побратимов с позиций, на которые плотно наступали россияне. Это позволяло перегруппироваться, занять оборону на более выгодной территории и остановить противника. Обнаруживал квадрокоптером российские ДРГ и уничтожал их гранатами.

Шеврон защитника страны
Украинские воины и их родные
Вручение наград
Президент вручил государственные награды
Награждение военнослужащей
Украинский пехотинец
Герой, получивший ранение

Президент также вручил одному военнослужащему орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, трем – ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Трое воинов получили ордена "За мужество" ІІ степени, пятеро – "За мужество" ІІІ степени.

Глава государства вручил боевые знамена 22, 31, 32 и 65 отдельным механизированным бригадам.

Почетное отличие "За мужество и отвагу" получили 47 и 66 отдельные механизированные бригады.

Боевое знамя
День пехоты-2024

Как писал OBOZ.UA, в поздравлении украинских пехотинцев с профессиональным праздником Владимир Зеленский подчеркнул, что пехота выполняет самые сложные задачи на фронте.

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