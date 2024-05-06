'Выполняют самые сложные задачи на фронте': Зеленский поздравил украинских пехотинцев с праздником

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских пехотинцев с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что наши воины выполняют самые сложные задачи на фронте.

Зеленский отметил, что пехота является надежной основой нашей обороны. Об этом президент заявил в Telegram.

По словам президента, украинские пехотинцы уничтожают оккупантов и несмотря на все трудности обеспечивают защиту для нашего государства и людей.

"Спасибо каждому и каждой в украинской пехоте за службу и характер, за ежедневный героизм, за то, что вы надежная основа нашей обороны! Гордимся украинскими пехотинцами", – говорится в обращении Зеленского.

Стоит отметить, что День пехоты был учрежден всего 6 лет назад в 2019 году по указу президента Петра Порошенко. В документе шла речь, что День пехоты введен с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начала современных военных традиций.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, во время войны с Россией украинские пехотинцы продемонстрировали, что даже в самых сложных ситуациях возможно переломить ход событий в свою пользу, и даже там, где враг преобладает численно, возможно отвоевать украинскую землю.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после отчетов главкома Александра Сырского и главы ГРУ Кирилла Буданова рассказал, как Украина сможет преодолеть страну агрессора. По его словам, Владимир Путин сошел с ума и не хочет мира. Он отметил, что Россию можно только вынудить оставить Украину в покое.

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