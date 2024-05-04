'Путин не хочет мира, он сумасшедший!' Зеленский после отчетов Сырского и Буданова рассказал, как Украина сможет одолеть РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский после отчетов главкома Александра Сырского и главы ГРУ Кирилла Буданова рассказал, как Украина сможет преодолеть страну агрессора. По его словам, Владимир Путин сошел с ума и не хочет мира.

Об этом говорится в традиционном обращении Владимира Зеленского. Он отметил, что Россию можно только вынудить оставить Украину в покое.

"Сегодня утром был длительный доклад Александра Сырского. Главком доложил именно о наших фронтовых позициях, конкретных действиях подразделений, конкретных направлениях", – сообщил в обращении президент.

Кроме того, в субботу, 4 мая, он заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.

"Владеем всеми аспектами ситуации сейчас. Мы должны все помнить, что Россию можно только заставить оставить Украину в покое. И это будет. Наша сила это сделает обязательно", – отметил Владимир Зеленский.

В частности, он подчеркнул, что сила украинского народа, военная сила, сила нашего единства с миром, сила партнеров – сила нашей дипломатии. Президент поблагодарил всех в команде нашего государства, как в его, так и в командах государств-партнеров.

"Благодарю всех, кто на днях уже работает, чтобы в июне мы все – все страны мира, которые ценят жизнь, – достигли действительно важного политического результата", – добавил президент.

Он выразил надежду, что Глобальный саммит мира, который состоится в Швейцарии, должен стать успешным, как бы его ни пытались сорвать. По словам президента, Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нужно максимальное единство мира.

Отдельно президент напомнил, что на протяжении 4 мая было много работы у наших защитников неба.

"Харьков, Одесса, Днепровщина, Донетчина. Только к утру наши воины сбили уже 13 "шахедов". В течение дня российские террористы применили 8 ракет разных типов и почти 70 управляемых авиабомб против наших пограничных общин и позиций на фронте. Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает свое стремление нести развалины. И только от нас с вами, от всех, кто помогает Украине, зависит, где именно остановятся эти развалины и когда проигрывает оккупант", – резюмировал свое обращение президент.

Следует отметить, что Россия на третий год полномасштабной войны против Украины решила объявить президента Владимира Зеленского в розыск. Он якобы нарушил статью Уголовного кодекса РФ. Также МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2024 года Басманный районный суд города Москва заочно отправил руководителя СБУ Василия Малюка под стражу на два месяца. Глава СБУ заявил, что это решение "не заслуживает никакого внимания".

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