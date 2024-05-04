В России объявили в розыск президента Украины Зеленского

Страна-агрессор Россия на третий год полномасштабной войны против Украины решила объявить президента Владимира Зеленского в розыск. Он якобы нарушил какую-то статью уголовного кодекса РФ.

Имя главы Украинского государства появилось в базе российского министерства внутренних дел. "Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", – сказано в тексте. Конкретная статья не уточняется.

В базе также указывается место рождения президента Украины (Кривой Рог Днепропетровской области).

Напомним: ранее МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами ВС Украины Николая Олещука. А перед этим – начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

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