Гарантированное поражение России в войне: как это устроить? Интервью с Давидом Шарпом

Президент США Дональд Трамп открыто высказывает разочарование действиями кремлевского диктатора Владимира Путина, но даже если он предоставит Украине беспрецедентный объем вооружений, это не будет означать гарантированного поражения России в войне. Да, масштабные поставки военной помощи со стороны США и Европы способны значительно улучшить ситуацию, но необходимы комплексные меры, включая мобилизацию и стратегические действия Украины. США обладают двумя ключевыми рычагами влияния на Россию. Первый – увеличение объема помощи Украине, второй – усиление экономического давления. Но вопрос заключается в том, насколько решительно Вашингтон готов их применять.

По сравнению с началом полномасштабной войны ситуация на фронте изменилась, но за последние месяцы значительных сдвигов не произошло. Российская армия сталкивается с нехваткой личного состава, вынуждена привлекать дорогостоящих контрактников, включая иностранцев. Боевая подготовка слабая, запасы советской техники истощаются. Однако стратегия врага остается прежней - давление и поиск уязвимых мест в украинской обороне. Россия способна сохранять нынешний темп наступления как минимум до осени.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Трамп разочарован в Путине, он сократил срок своего 50-дневного ультиматума до 10 дней, а также заявил, что война может продолжаться долго, поскольку Украина для Путина "как соль в глазу". Но разве он не способен быстро остановить эту войну, просто предоставив Украине достаточно вооружений для победы над врагом на поле боя?

– Не все зависит от Трампа. Нет такой формулы: предоставил вооружение – и автоматическая победа. Это не компьютерная игра. Даже если предоставить Украине много вооружения, это действительно может заметно улучшить ситуацию, но далеко не все вооружение может быть освоено быстро. Предоставив Украине много вооружения, американцы и европейцы приведут к изменению ситуации в лучшую сторону, но это не значит гарантированное поражение России, - подчеркиваю, -гарантированное. Гарантированное поражение России – это и большая помощь, и некие правильные и иные действия со стороны Украины, то есть это комбинация.

Теоретически у американцев, безусловно, есть очень серьезные инструменты воздействия на Россию. Во-первых, это больше помощи Украине. В этом случае Россия однозначно столкнется с более серьезными трудностями на поле боя, в том числе и очень серьезными. Во-вторых, это экономическое давление на Россию. У США есть санкционные инструменты такого уровня, которые приведут к тому, что у России будет меньше доходов, то есть меньше средств на войну и пострадает уровень жизни в России. В тот момент, когда страдает уровень жизни, власть - даже та, которая не особо прислушивается к населению, - все равно вынуждена как-то обращать на это внимание.

То есть у США есть эти два инструмента, но вопрос в том, насколько они ими воспользуются. Естественно, у нас ответа на этот вопрос нет. До сих пор вообще не было ни малейшего оптимизма по поводу позиции Трампа, вернее, он был минимален. Сейчас по ходу его разочарования позицией России, обещаний прибегнуть тем или иным мерам, оптимизма прибавилось. Но опять-таки оптимизм – это любой шаг в сторону увеличения помощи Украине и санкции против России. Но для того, чтобы это всерьез повлияло, шаги должны носить кардинальный характер.

Для начала посмотрим, насколько далеко будет готов зайти Трамп в ближайшие 10 дней. Вряд ли Россия пойдет за это время на по попятную.

– Вы сказали, что гарантированное поражение России предполагает также и правильные действия со стороны Украины. Вы могли бы уточнить, о чем именно идет речь?

– Речь идет о действиях военного и околовоенного характера. Опираясь на источники, в том числе украинские источники, сложно сказать, что все делается оптимально и правильно. Например, есть проблемы вокруг мобилизации и комплектования Вооруженных сил. Сегодня очевидно, что на фронте не хватает людей. Как объясняют украинские военнослужащие, в Покровске российским военным удалось просочиться, потому что недостаточно пехоты. На самом горячем участке фронта не хватает людей.

Ситуацию, когда мобилизация вызывает недоверие у очень большой части населения, желательно было бы всеми силами изменить. Количественный фактор очень важен. Когда военных не хватает, это не значит, что потенциал призыва исчерпан. Здесь украинскому руководству предстоит над чем-то подумать, взвесить приоритеты.

Наконец, надо уделить внимание комплектованию, укрепить старые бригады, у которых есть серьезный профессиональный костяк, усилить их за счет новобранцев, где те приобретут быстрее и правильные навыки. Альтернативой могло бы быть создание новых частей из новобранцев, но такие новые части относительно небоеспособны, потому что нет боеспособного костяка, который проводит подготовку.

Наконец, требуются решения собственно военного характера. Здесь тоже не все оптимально. Есть сильные бригады, а есть далеко не сильные. Можно процитировать генерала Драпатого, кстати, одного из тех генералов, которого, в армии больше уважают. Когда он подводил итоги своей деятельности в качестве командующего Сухопутными силами, он описал ситуацию, какую он застал, когда пришел на этот пост. Он описывает некие реалии в Сухопутных силах, и эти реалии, по его же описанию, крайне негативны. Если предположить, что это не какой-то островок плохого в океане хорошего, то есть над чем работать.

Поэтому есть комплекс мер, и важнейшей составляющей является количество военнослужащих на фронте. Над этим необходимо работать, здесь Запад ничем помочь не может.

– Трамп заявил, что Путину трудно вести войну. В этом контексте он вспомнил планы Путина про Киев за три дня и так далее. Видите ли вы какие-то признаки того, что действительно оккупационная армия, возможно, сбавила темп, потеряла часть своего наступательного потенциала? По вашему мнению, как будет развиваться ситуация дальше, скажем, осенью этого года?

– Если сравнивать с самым началом войны, то, безусловно, все коренным образом изменилось. Но если сравнивать с ситуацией последних месяцев, то особых изменений нет. У них, конечно же, много трудностей с личным составом. Им приходится очень много платить контрактникам, в том числе иностранцам. Более того, боевая подготовка хромает. Исчерпываются запасы советской техники, им приходится импровизировать, действовать другими способами. Но, в общем и целом темпы их действий примерно те же и стратегия примерно та же – это поиск слабых мест, давление, которое и иногда приносит успехи чисто тактического характера.

В ближайшей перспективе я не вижу ситуации, когда что-то кардинальным образом изменится. Да, они несут очень тяжелые потери, но, видимо, эти потери все равно меньше, чем то пополнение, которое приходит. Кроме того, потери несет и Украина. Поэтому эта комбинация реалий позволяет им, по крайней мере, на данный момент, и, видимо, до осени включительно сохранять такой темп наступления, какой они ведут. А дальше будет видно.

Пока я не вижу особых причин к тому, чтобы что-то изменилось в подходе российского командования в ближайшие месяцы. А далеко загадывать нет смысла.